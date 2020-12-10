Нацбанк приказал разблокировать счета тем, кто получил деньги от фонда BY_help. Что изменилось?





Нацбанк и СК сняли арест со счетов людей, получивших помощь от BY_help / Еврорадио





При этом на их счетах были заморожены деньги в сумме помощи, полученной от BY_help. Если денег на счету не хватало, баланс карточки уходил в минус. В результате этого ареста некоторые люди не могли получить пенсии и пособия: они списывались в счет полученной ранее выплаты от BY_help.





пишет TUT.by со ссылкой на один из банков. Это связано с тем, что Нацбанк и Следственный комитет уточнили механизм наложения ареста на выплаты от BY_help. Теперь эти карточки начинают разблокировывать,TUT.by со ссылкой на один из банков. Это связано с тем, что Нацбанк и Следственный комитет уточнили механизм наложения ареста на выплаты от BY_help.





Письмо из Нацбанка было разослано в начале декабря.





"Там четко прописано, что денежные средства, поступающие из других источников, аресту не подлежат. Если деньги были получены из источника, подлежащего аресту, и использованы, то их возмещение из других источников не предусматривается. В письме было описано несколько ситуаций. В частности, одна из них такова: деньги пришли из источника, подлежащего аресту, были полностью потрачены и отсутствуют на счету. Через какое-то время на счет поступили деньги из другого источника: это может быть зарплата, пенсия, пособие, другие перечисления. Они не подлежат аресту. Поэтому банки пересмотрели условия ареста и сняли блокировки", — объяснили в банке.





Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел уголовное дело на основателя BY_help Алексея Леончика, который живет за границей. Его подозревают в финансировании протестных акций в Беларуси — именно так в СК называют перечисления денег от BY_help. По данному уголовному делу Следственный комитет арестовал 1,4 миллиона рублей на счетах белорусов.



