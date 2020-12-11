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В Беларуси пересмотрели минимальную заработную плату. Рассказываем, почему это произошло
Источник материала: Tut.by
В Беларуси проиндексировали минимальную зарплату,
Инфляция в октябре превысила отметку в 5% к январю — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки (она составила 5,2%). Поэтому установленные от этих показателей денежные доходы проиндексировали за ноябрь на 5,2%.
«Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями)», — уточнили в Минтруда.
В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату
Уточним, что за декабрь «минималку» тоже могут пересмотреть с учетом ситуации с ценами — как в сторону увеличения, так и понижения.
В Беларуси продолжает
На нынешний год была запланирована годовая инфляция на уровне 5% (декабрь к декабрю). Чиновники уже
Тем временем чиновники и торговля
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В Беларуси проиндексировали минимальную зарплату, сообщают в Минтруда. Причина - разогнавшая инфляция.
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