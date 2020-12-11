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«Старики окажутся на улице»: «Беларусь 1» про отмену соцпенсий в Украине. Так ли это страшно?

11.12.2020 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Старики окажутся на улице»: «Беларусь 1» про отмену соцпенсий в Украине. Так ли это страшно?
Фото: скриншот с сайта tvr.by
С января 2021 в Украине изменятся условия социальных выплат, из-за чего «появятся старики, которые попросту окажутся на улице без средств к существованию» – сообщил «Беларусь 1» со ссылкой на «местных экономистов». Media IQ спросили украинского эксперта, в чём суть изменений и всё ли так плохо.

– Если украинцам пенсионного возраста не хватает трудового стажа, то они уже не смогут рассчитывать на специальную социальную выплату, – сказала ведущая телеканала в сюжете 30 ноября.

Она отметила, что окажутся без финансовой господдержки не только пенсионеры, которые не уплатили необходимую сумму налогов, но и сотни тысяч тех, кто получает выплаты по потере трудоспособности. Но есть возможность выкупить недостающий стаж.

– Стоимость пробела от 350 до 1750 долларов. За это можно будет рассчитывать на «социалку» в 40 долларов, – уточнил телеканал.

«Как таковой отмены пенсии или нищеты нет»

– Факт отмены социальной пенсии есть, – рассказал Media IQ исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук. – Но надо понимать, что это не трагедия. В Украине даже не в топе новостей. Отмена социальной пенсии – один из этапов проведения пенсионной реформы, которая была начата давно.


«Старики окажутся на улице»: «Беларусь 1» про отмену соцпенсий в Украине. Так ли это страшно?

Дмитрий Боярчук. Фото с сайта businessforecast.by

– Что означает отмена социальной пенсии?

– Отмена звучит страшно, но фактически она означает: чтобы получать пенсию, вам нужно иметь определённый стаж. Вот и всё. Как таковой отмены пенсии или ужаса и нищеты нет.

Раньше вы могли не иметь трудового стажа, но достичь 60 лет, то есть пенсионного возраста, и иметь право на социальную пенсию. Сейчас для неё необходим трудовой стаж не меньше 15 лет. Если стажа не хватает, для получения пенсии человек может его выкупить – грубо говоря, уплатить социальный взнос в пенсионный фонд, чтобы быть застрахованным.


По словам Боярчука, социальную пенсию отменили не сейчас. В декабре 2020 года теряет силу постановление, принятое в 2017-м. Но требование к страховому стажу увеличили ещё три года назад. Постановление о социальной пенсии принимали как временную смягчительную меру, которая действовала с 2018 по 2020 год. То есть создали период для адаптации тех, кто не был готов к законодательным переменам.

Получается, что человек, которому исполнилось 60 лет в 2018 году и он не мог выйти на запланированную пенсию из-за законодательных изменений, мог получать социальную пенсию, увеличить свой стаж и получить пенсию уже с 1 января 2021 года в 63 года. Согласно законодательству, с этого времени возможность получать пенсию в Украине имеют люди 63 лет со стажем 18-28 лет. В 2020 году социальную пенсию получали меньше 1% пенсионеров в размере 1644 гривен (примерно 58 долларов). Социальная пенсия в Беларуси чуть меньше, в октябре 2020 составила в среднем 128,05 рублей (около 50 долларов).

– Для чего нужна пенсионная реформа в Украине?

– Бюджет пенсионного фонда дефицитный, субсидируется из госбюджета, – объяснил Боярчук. – Реформой пытаются уменьшить давление на него. Но это латание дыр, принципиально оно ничего не меняет.

Население стареет, всё меньше молодых людей принимают участие в системе пенсионного страхования. Сейчас это соотношение примерно один к одному. То есть на одного пенсионера чуть больше одного работающего, который платит единый социальный взнос. Этой реформой пытались выровнять баланс. Но у людей особо нет стимула платить в пенсионный фонд. Многие работают за границей, пытаются думать о своей старости самостоятельно.


Дмитрий Боярчук не смог прокомментировать расценки для покупки стажа и «социалку» в 40 долларов, о которых сказали на «Беларусь 1».

По информации юридического портала Украины 7 ноября 2020, «покупка одного года стажа обойдется в сумму от 21 до 27 тысяч гривен, в зависимости от ряда факторов (нужно считать по формуле)». От 21 до 27 тысяч гривен – это примерно от 740 до 950 долларов.

Как отмечает портал, расчёт пенсии в Украине проводится по единой для всех пенсионеров формуле. Она включает размер средней зарплаты в стране, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.
 
Теги: Новости
 
 
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