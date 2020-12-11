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«Вашу маму и там, и тут показывают». Одни и те же сторонники Лукашенко на госТВ

11.12.2020 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На президентских выборах Беларуси Лукашенко официально набрал более 80 процентов голосов. При этом на государственных телеканалах СТВ и «Беларусь 1» его поддерживают одни и те же люди.

Некоторые сторонники Лукашенко от имени минчан благодарят ОМОНовцев за работу, другие — называют бело-красно-белый флаг фашистским.

В новом видео Media IQ собрали большую карусель одинаковых лиц сторонников действующей власти.

 
 
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