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«Вашу маму и там, и тут показывают». Одни и те же сторонники Лукашенко на госТВ
Источник материала: UDFНа президентских выборах Беларуси Лукашенко официально набрал более 80 процентов голосов. При этом на государственных телеканалах СТВ и «Беларусь 1» его поддерживают одни и те же люди.
Некоторые сторонники Лукашенко от имени минчан благодарят ОМОНовцев за работу, другие — называют бело-красно-белый флаг фашистским.
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