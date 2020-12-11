Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Youtube появилась альтернатива "Калыханке" - Каляды разам з Маляванычам Экс-ведущий программы телеканала "Беларусь-1" "Калыханка", актер минского театра имени Горького Александр Жданович каждый вечер в 19.30 читает сказки.

На YouTube канале "Беларускi фонд культурнай салiдарнасцi" запустился проект "Каляды разам з Маляванычам". Экс-ведущий программы телеканала "Беларусь-1" "Калыханка", актер минского театра имени Горького Александр Жданович каждый вечер в 19.30 читает сказки.Выпущено уже восемь выпусков и каждый вечер весь декабрь в 19.30 дети и их родители могут включить трансляцию на YouTube и послушать очередную сказку на беларуском языке в исполнении Маляваныча.Напомним, что в ноябре Александра Ждановича задержали силовики за то, что во время протестов он заступился за женщину. Александр отбывал 9 суток в Жодинском ИВС.