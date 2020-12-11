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ТОП-10 «задержанных» протестующих профессий в Беларуси

11.12.2020 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Разработчики проекта «23.34» составили портрет тех, кто принимал участие в различных акциях протеста в Беларуси.

Больше всего участников протестов из сферы информационных технологий. Также в ТОП-10 представлены промышленность и производство; продажи; строительство, недвижимость, архитектура; наука, образование; транспорт, логистика, связь; искусство, развлечения; медицина, фармацевтика, психология; бухгалтерия, финансы.

ТОП-10 «задержанных» протестующих профессий в Беларуси
 
 
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