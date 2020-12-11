Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТОП-10 «задержанных» протестующих профессий в Беларуси Больше всего IT.

Разработчики проекта «23.34»портрет тех, кто принимал участие в различных акциях протеста в Беларуси.Больше всего участников протестов из сферы информационных технологий. Также в ТОП-10 представлены промышленность и производство; продажи; строительство, недвижимость, архитектура; наука, образование; транспорт, логистика, связь; искусство, развлечения; медицина, фармацевтика, психология; бухгалтерия, финансы.