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ТОП-10 «задержанных» протестующих профессий в Беларуси
Источник материала: UDFРазработчики проекта «23.34»
Больше всего участников протестов из сферы информационных технологий. Также в ТОП-10 представлены промышленность и производство; продажи; строительство, недвижимость, архитектура; наука, образование; транспорт, логистика, связь; искусство, развлечения; медицина, фармацевтика, психология; бухгалтерия, финансы.
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