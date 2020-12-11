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«Левада»: рейтинг Путина у молодежи упал за год c 36% до 20%

11.12.2020 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Левада»: рейтинг Путина у молодежи упал за год c 36% до 20%
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Рейтинг Владимира Путина сохраняется на докарантинном уровне — если бы выборы президента России состоялись в ближайшие выходные, за него были бы готовы проголосовать 39% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». В декабре 2019 года за Путина были готовы проголосовать 38% россиян.

Примечательно, что следующие по популярности за Путиным ответы в исследовании — это «не стал бы голосовать» (24%) и «не знаю, за кого голосовать» (16%).

Другая особенность опроса, на которую обращают внимание «Открытые медиа», заключается в изменении предпочтений возрастных групп. Так, за год доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых голосовать за Путина, снизилась с 36% до 20%. У людей в возрасте от 40 до 54 лет симпатии к действующему президенту наоборот выросли с 31% до 39%.

Возрастные группы от 25 до 39 лет и от 55 лет стабильны в своих предпочтениях. Как и год назад, 30% и 51% из них соответственно готовы проголосовать за Путина.

Изменения в настроениях молодежи являются важным индикатором того, что люди перестали воспринимать и воспроизводить властный дискурс, считает политолог Аббас Галлямов. Реакция молодежи предвосхищает то, что будет происходить в дальнейшем с остальными возрастными группами.
 
 
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Если бы выборы президента России состоялись в ближайшие выходные, за него были бы готовы проголосовать 39% граждан.
 
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