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Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана

11.12.2020 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана
Ильхам Алиев. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время парада победы в Баку, передает портал Liga.net.

Речь идет о территориях современной Армении, в том числе Ереване, Севане и Сюникской области.

По словам Алиева, «агрессивная политика Армении» началась еще в конце 1980-х годов, и «из-за нее сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов».

Ранее 10 декабря в Баку прошел военный парад в честь победы в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На мероприятие специально прибыл турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Турция при этом направила на парад 2783 своих военнослужащих. Число выбрано неслучайно: таковы официальные военные потери Азербайджана.

9 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян обвинил Азербайджан в этнических чистках и военных преступлениях против армянских жителей Нагорного Карабаха.

Передача территорий под контроль Азербайджана в Нагорном Карабахе, закрепленная в трехстороннем соглашении, принятом при посредничестве России, завершилась 1 декабря. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.
 
 
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Зангезурский, Гейчинский и Иреванский районы Армении являются «историческими землями Азербайджана».
 
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