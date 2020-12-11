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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти США потребовали от Facebook продать WhatsApp и Instagram Выступающие от лица власти истцы обвиняют компанию Марка Цукерберга в недобросовестной конкуренции при покупке этих приложений.

Выступающие от лица власти истцы обвиняют компанию Марка Цукерберга в недобросовестной конкуренции при покупке этих приложений. Разбирательство может привести к судебному решению о продаже двух этих активов компании.Через суд истцы требуют запретить Facebook приобретать что-либо на сумму, превышающую 10 миллионов долларов, без уведомления государства, а также ввести дополнительную защиту, в которую и включен пункт о продаже или реструктуризации предыдущих приобретений, которые будут считаться незаконными.В документе говорится, что Facebook делала все для того, чтобы оставаться монополистом. С этой целью были куплены Instagram и WhatsApp. В прошлом каждая из этих сделок была одобрена Федеральной торговой комиссией США. Также в иске обращается внимание на неудачные попытки Facebook купить Twitter и Snapchat.Прокуроры в обращении описали стратегию Facebook как скупку потенциальных конкурентов, вследствие чего ограничивалось появление новых независимых сервисов. Также указано, что Facebook собирает огромный массив данных пользователей и это позволило ей создать проекты, которые недоступны другим на рынке.Instagram был запущен в октябре 2010 года и до апреля 2012-го был представлен только в виде приложения для iPhone, iPad и iPod. К концу марта 2012 года количество пользователей фотосервиса достигло 30 миллионов человек. В апреле того же года Марк Цукерберг объявил о приобретении сервиса за один миллиард долларов.WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров. Он позволяет владельцам мобильных устройств обмениваться сообщениями, картинками, видеороликами и звуковыми файлами. В феврале 2014 года Facebook приобрел WhatsApp за рекордные 19 миллиардов долларов. По условиям сделки, владельцы получили акции Facebook общей стоимостью 12 миллиардов и еще четыре миллиарда наличными. Также владельцам и сотрудникам WhatsApp обещали в течение четырех лет выплатить дополнительные акции Facebook на общую сумму в три миллиарда долларов, если они останутся работать внутри компании после приобретения.