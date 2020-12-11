Осторожно мода! Людям со слабой психикой не смотреть!

Источник материала: ОНТ

Слишком сильное влечение модой может привести к неожиданным сочетаниям цвета и формы. Сделали для вас подборку фотографий таких модников.



Как вам сумочка-рыбка?

Просто отпад!



Купальник с лицом королевской семьи - это нечто!



Обувь или швабра?



Внушительная широта!



Ожидание-реальность



Для прогулок по городу самое то!



Пуховик-перевертыш



Обувь домохозяек



Гламурный ковбой



Беконные джинсы



Носки-сандалии



Зимний вариант



Иронично...



Туфля-сумка



Штаны-шорты



Масочный тренд



Сигаретные босоножки





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