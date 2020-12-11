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Осторожно мода! Людям со слабой психикой не смотреть!

11.12.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Осторожно мода! Людям со слабой психикой не смотреть!

Слишком сильное влечение модой может привести к неожиданным сочетаниям цвета и формы. Сделали для вас подборку фотографий таких модников.


Как вам сумочка-рыбка?
Просто отпад!


Купальник с лицом королевской семьи - это нечто!


Обувь или швабра?


Внушительная широта!


Ожидание-реальность


Для прогулок по городу самое то!


Пуховик-перевертыш


Обувь домохозяек


Гламурный ковбой


Беконные джинсы


Носки-сандалии


Зимний вариант


Иронично...


Туфля-сумка


Штаны-шорты


Масочный тренд


Сигаретные босоножки


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Слишком сильное влечение модой может привести к неожиданным сочетаниям цвета и формы. Сделали для вас подборку фотографий таких модников. Как вам...
 
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