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Макей удивлен менторским тоном сообщения представительства Евросоюза о встрече с европейскими послами

11.12.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей удивлен менторским тоном сообщения представительства Евросоюза о встрече с европейскими послами

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей пообщался с журналистами после встречи с послами стран Евросоюза, состоявшейся 9 декабря. Об этом сообщает БЕЛТА.


Владимир Макей отметил, что часто поспешность в изложении содержания официального разговора наносит ущерб и ставит под угрозу возможные позитивные начинания. Глава белорусского МИД обратил внимание, что данное сообщение появилось, когда дискуссия и обсуждение на встрече были в самом разгаре.

Глава внешнеполитического ведомства выразил мнение, что лучше было бы, если бы дипломаты придерживались нейтральной позиции по обсуждаемым вопросам. «Ради бога, пусть это остается на их совести», – отметил Владимир Макей.





Фото БЕЛТА



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Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей пообщался с журналистами после встречи с послами стран Евросоюза, состоявшейся 9 декабря. Об...
 
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