Макей удивлен менторским тоном сообщения представительства Евросоюза о встрече с европейскими послами

Источник материала: ОНТ

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей пообщался с журналистами после встречи с послами стран Евросоюза, состоявшейся 9 декабря. Об этом сообщает БЕЛТА.





Владимир Макей отметил, что часто поспешность в изложении содержания официального разговора наносит ущерб и ставит под угрозу возможные позитивные начинания. Глава белорусского МИД обратил внимание, что данное сообщение появилось, когда дискуссия и обсуждение на встрече были в самом разгаре.

Глава внешнеполитического ведомства выразил мнение, что лучше было бы, если бы дипломаты придерживались нейтральной позиции по обсуждаемым вопросам. «Ради бога, пусть это остается на их совести», – отметил Владимир Макей.

















Фото БЕЛТА









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