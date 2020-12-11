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Ее лучше не обижать: девочка-спортсменка подняла 80 килограмм (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Семилетняя девочка из Канады подняла 80 килограмм, передает Daily Mail. Это можно увидеть на
Семилетняя Рори ван Ульфт из Оттавы подняла над своей головой штангу, вес которой составлял 80 килограмм. Более того, эта спортсменка без видимых усилий в рывке поднимает 32 килограмма, в толчке – до 42 килограммов. Рори может приседать с 61 килограммом.
При этом весит юная силачка около 25 килограмм, то есть она справляется с весом, намного превосходящим ее собственный.
Рори стала заниматься тяжелой атлетикой в пятилетнем возрасте. Родители девочки уже позаботились о заявке в Книгу рекордов Гиннесса. Возможно, Рори – не только самая сильная девочка в мире, но и самая сильная семилетняя девочка в истории, о которых достоверно известно.
Фото Instagram Рори ван Ульфт
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Семилетняя девочка из Канады подняла 80 килограмм, передает Daily Mail. Это можно увидеть на видео в Instagram на странице спортсменки. Семилетняя Рори ван Ульфт из Оттавы...
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