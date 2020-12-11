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Ее лучше не обижать: девочка-спортсменка подняла 80 килограмм (ВИДЕО)

11.12.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ее лучше не обижать: девочка-спортсменка подняла 80 килограмм (ВИДЕО)

Семилетняя девочка из Канады подняла 80 килограмм, передает Daily Mail. Это можно увидеть на видео в Instagram на странице спортсменки.

Семилетняя Рори ван Ульфт из Оттавы подняла над своей головой штангу, вес которой составлял 80 килограмм. Более того, эта спортсменка без видимых усилий в рывке поднимает 32 килограмма, в толчке – до 42 килограммов. Рори может приседать с 61 килограммом.

При этом весит юная силачка около 25 килограмм, то есть она справляется с весом, намного превосходящим ее собственный. 

Рори стала заниматься тяжелой атлетикой в пятилетнем возрасте. Родители девочки уже позаботились о заявке в Книгу рекордов Гиннесса. Возможно, Рори – не только самая сильная девочка в мире, но и самая сильная семилетняя девочка в истории, о которых достоверно известно.

 

 

Фото Instagram Рори ван Ульфт

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Семилетняя девочка из Канады подняла 80 килограмм, передает Daily Mail. Это можно увидеть на видео в Instagram на странице спортсменки. Семилетняя Рори ван Ульфт из Оттавы...
 
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