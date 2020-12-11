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В Австрии все готово к старту этапа Кубка мира по биатлону

11.12.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австрии все готово к старту этапа Кубка мира по биатлону

Все гонки 3-го этапа Кубка мира по биатлону состоятся без переносов. Биатлонисты уже переехали в австрийский Хохфильцен.

Завтра в 13:30 третий этап стартует женским спринтом. На гонку в старт-листе заявлены четыре белоруски: Динара Алимбекова уйдёт на дистанцию под 21-м номером, Ирина Кривко – 23-я. Далее Елена Кручинкина и Анна Сола. Напомним, что наши девушки очень здорово начали сезон, и прямо сейчас Динара Алимбекова идёт на 4-й позиции в общем зачёте Кубка мира.

Также завтра пройдёт мужской спринт, начало гонки в 16:20. На дистанцию выйдут пятеро белорусских биатлонистов.

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Все гонки 3-го этапа Кубка мира по биатлону состоятся без переносов. Биатлонисты уже переехали в австрийский Хохфильцен. Завтра в 13:30 третий этап стартует женским...
 
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