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Первый в мире телевизор с дисплеем MicroLED представлен публике
Источник материала: ОНТ
Samsung презентовал первый в мире телевизор на основе технологии MicroLED. Новые телевизоры должны дать фору популярным ныне телевизорам с OLED-матрицами. Об этом
Новинка имеет классическую форму. Новая матрица MicroLED может похвастаться разрешением 4000 и может показывать HDR-контент. По утверждениям
Считается, что технология MicroLED – перспективная замена ныне популярным OLED-матрицам. На этих экранах, в отличие от OLED, нет проблемы выгорающих пикселей, они намного тоньше и ярче.
Другие технические подробности производитель пока не разглашает. Сколько стоит телевизор с матрицей MicroLED, станет известно в первом квартале 2021 года, когда они поступят в продажу на международный рынок.
Объявлен старт продаж модели с экраном на 110 дюймов.
Фото Samsung
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Samsung презентовал первый в мире телевизор на основе технологии MicroLED. Новые телевизоры должны дать фору популярным ныне телевизорам с OLED-матрицами. Об этом сообщает...
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