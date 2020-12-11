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Первый в мире телевизор с дисплеем MicroLED представлен публике

11.12.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый в мире телевизор с дисплеем MicroLED представлен публике

Samsung презентовал первый в мире телевизор на основе технологии MicroLED. Новые телевизоры должны дать фору популярным ныне телевизорам с OLED-матрицами. Об этом сообщает производитель.

Новинка имеет классическую форму. Новая матрица MicroLED может похвастаться разрешением 4000 и может показывать HDR-контент. По утверждениям Samsung, светодиодные лампы микрометрового размера могут прослужить до десяти лет. А функция Multi View позволит показывать до четырех источников изображения единовременно на разных экранах.

Считается, что технология MicroLED – перспективная замена ныне популярным OLED-матрицам. На этих экранах, в отличие от OLED, нет проблемы выгорающих пикселей, они намного тоньше и ярче.

Другие технические подробности производитель пока не разглашает. Сколько стоит телевизор с матрицей MicroLED, станет известно в первом квартале 2021 года, когда они поступят в продажу на международный рынок.

Объявлен старт продаж модели с экраном на 110 дюймов.

 

 

Фото Samsung 

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Samsung презентовал первый в мире телевизор на основе технологии MicroLED. Новые телевизоры должны дать фору популярным ныне телевизорам с OLED-матрицами. Об этом сообщает...
 
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