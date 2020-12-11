В Горьковском театре простились с Беллой Масумян

Источник материала: ОНТ

Звезда пленительного взгляда. С Беллой Масумян простились сегодня в Минске. Гражданская панихида прошла в Горьковском театре – ему народная артистка Беларуси служила без малого 60 лет. Сыграно почти сто ролей. Семь героинь с её характером – в текущем репертуаре.





В фойе театра даже в масках знакомые лица еле сдерживали слёзы. Повод горький. Это её прощальный бенефис. Прекрасная Белла любила белые лилии. Скупили все в округе. Великая актриса скончалась на 84 году жизни. Вирусу не важно, кто ты.

Сергей Чекерес, заслуженный артист Беларуси: «Ничего дороже нет для артиста, чем партнёрский театр. И Белла Амовна это старицей отдавала. И была счастлива, когда получала в ответ. По Кафке счастье – это бесстрашие. Она – это бесстрашие. Очень мудрая и сильная».

Масумян в образе героинь Островского, Уайльда, Шоу – теперь смотреть только в записи. Ещё 18 ноября актриса была на сцене – Черил Кейси в «Знойных мамочках». Одна Вера Максимовна в спектакле «Уходил супруг от супруги» – как быстро найти замену?

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального драмтеатра им. М. Горького: «Режиссёру работать с артистами такого плана очень сложно. Они поворачиваются после прогона – что не так? Если ты будешь им всё время говорить хорошо, им станет скучно».

Народная артистка, открытая перед зрителем, в свой круг чужих пускала осторожно. Сначала пристальный прямой взгляд в глаза. Друг лишнего не спросит. В мелодраме «Валентинов день» впервые сошлись примадонны: Масумян – в драме, Гайда – в оперетте.

Наталия Гайда, народная артистка БССР: «Иногда я говорила: "Ох, провалю я вам премьеру!" Потому что театр имени Горького – другая эстетика. А она говорила: "Давай останемся, порепетируем". Я поняла, что это она делала не для себя, а для меня».

Вспомним несколько любопытных фактов из биографии актрисы. Родители (папа-армянин, мама-полька) хотели, чтобы девочка из украинского Павлограда стала врачом. Она же – в Москву, в Щепкинское училище. Прошла, но подумала... Осталась в Минске.

И смех, и слёзы – всё было за этой дверью с надписью «Белла Масумян». Табличку заменят, рядом повесят портрет. Отсюда не уходят – традиция театра, в котором со студенческой скамьи, без малого 60 лет, верой и правдой служила драматическая героиня.

«Жена театра» – говорил о Белле Масумян её сценический партнёр Ростислав Янковский. Навеки вместе – на Аллее звёзд Восточного кладбища столицы. В последний путь звезду пленительного взгляда проводили аплодисментами. И слёзы на глазах стоят.

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