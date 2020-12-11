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В Горьковском театре простились с Беллой Масумян
Источник материала: ОНТ
Звезда пленительного взгляда. С Беллой Масумян простились сегодня в Минске. Гражданская панихида прошла в Горьковском театре – ему народная артистка Беларуси служила без малого 60 лет. Сыграно почти сто ролей. Семь героинь с её характером – в текущем репертуаре.
В фойе театра даже в масках знакомые лица еле сдерживали слёзы. Повод горький. Это её прощальный бенефис. Прекрасная Белла любила белые лилии. Скупили все в округе. Великая актриса скончалась на 84 году жизни. Вирусу не важно, кто ты.
Масумян в образе героинь Островского, Уайльда, Шоу – теперь смотреть только в записи. Ещё 18 ноября актриса была на сцене – Черил Кейси в «Знойных мамочках». Одна Вера Максимовна в спектакле «Уходил супруг от супруги» – как быстро найти замену?
Народная артистка, открытая перед зрителем, в свой круг чужих пускала осторожно. Сначала пристальный прямой взгляд в глаза. Друг лишнего не спросит. В мелодраме «Валентинов день» впервые сошлись примадонны: Масумян – в драме, Гайда – в оперетте.
Вспомним несколько любопытных фактов из биографии актрисы. Родители (папа-армянин, мама-полька) хотели, чтобы девочка из украинского Павлограда стала врачом. Она же – в Москву, в Щепкинское училище. Прошла, но подумала... Осталась в Минске.
И смех, и слёзы – всё было за этой дверью с надписью «Белла Масумян». Табличку заменят, рядом повесят портрет. Отсюда не уходят – традиция театра, в котором со студенческой скамьи, без малого 60 лет, верой и правдой служила драматическая героиня.
«Жена театра» – говорил о Белле Масумян её сценический партнёр Ростислав Янковский. Навеки вместе – на Аллее звёзд Восточного кладбища столицы. В последний путь звезду пленительного взгляда проводили аплодисментами. И слёзы на глазах стоят.
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Звезда пленительного взгляда. С Беллой Масумян простились сегодня в Минске. Гражданская панихида прошла в Горьковском театре – ему народная артистка Беларуси...
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