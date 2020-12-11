На дорогах наступили темные времена. О чем кроме гололеда должны помнить водители

Источник материала: Tut.by

Впереди еще несколько месяцев жизни по схеме: утром едешь на работу — еще темно, вечером возвращаешься домой — уже темнеет. Для водителей это время не только неприятное, но еще и опасное. В сумерках ты уже хуже видишь, но включенные фары все еще не делают границу между светом и тьмой.





Самое аварийное время в прошлом году — с 19 до 20 часов

Что говорит статистика об аварийности в сумерках? Мы изучили данные за 2019 год.

По статистике, в 2019 году самым аварийным временем был период с 19 до 20 часов. В этот временной промежуток в течение года произошло 284 ДТП, в которых пострадали 277 человек. Большое количество аварий произошло в промежуток между 17 и 19 часами — 526 ДТП в которых пострадал 541 человек. Всплеск ДТП с пострадавшими также отмечается утром, с 7 до 8 часов. В этот период в 2019 году произошло 253 ДТП (275 человек ранено).





Статистика приводит еще один важный параметр — это коэффициент тяжести последствий ДТП, то есть соотношение числа погибших и пострадавших. Чем он меньше, тем лучше. Наихудший средний коэффициент тяжести последствий приходится на период с ноля до 6 часов — 22,2. В дневное время этот коэффициент не превышает 10,7. А вечером, начиная с 18 часов, коэффициент тяжести возрастает до 15,5−19,3.

Что же касается количества ДТП по месяцам, то рекордным в 2019 году стал декабрь — 395 ДТП. В январе произошло 255 ДТП, феврале — 184. А вот с июня по ноябрь в среднем происходило 327 ДТП в месяц.





В статистике ГАИ есть еще один интересный факт. В 2019 году причиной 22 ДТП стал сопутствующий фактор в виде недостаточного освещения проезжей части. При таких ДТП коэффициент тяжести составил 34,8 — на 15 раненых приходилось 8 погибших.

Лобовое стекло нужно мыть и снаружи, и изнутри

Сергей Овчинников, руководитель Центра контраварийной подготовки, убежден, что сумерки и темное время суток требуют от водителя повышенного внимания, а все свои действия нужно рассчитывать с коэффициентом 1,5. Это означает, например, что дистанцию нужно увеличивать в полтора раза по сравнению с обычной.

— Наверное следует начать с того, что у каждого человека есть свои особенности зрения. Есть люди, которые днем и ночью видят нормально, но при этом плохо видят именно в сумерках. Тут каждый должен понимать свои возможности.

Эксперт говорит, что необходимо обеспечить себе нормальную видимость.

— Нужно следить за лобовым стеклом. Правильным будет его заменить, если оно уже покрыто сетью мелких трещин, сколов и царапин от камушков и песка. Вглядываться в такое стекло довольно сложно. Кроме того, многие водители забывают, что стекло загрязняется не только снаружи, но и изнутри. Нужно провести чистой салфеткой — если на ней остается черный след, надо его помыть.

А вы видели, как светят ваши фары в темноте?





И в сумерках, и в темное время суток особое значение приобретает правильная работа фар. По данным УП «Белтехосмотр», неисправности световых приборов уверенно занимают втрое место в списке самых распространенных — 44 691 случай.

В слякоть и снег нужно помнить, что фары загрязняются постепенно. К ухудшению их яркости водитель адаптируется, не замечая, что они уже светят неэффективно. Поэтому нужно не забывать останавливаться и протирать фары.

— Дальность луча фар ближнего света — 50−70 метров, поэтому водителю нужно понимать, что если на дороге появится пешеход или какие-то препятствие, то времени на действия остается совсем немного, особенно на загородных скоростях. Поэтому новичкам я советую «привязываться» к впереди идущему автомобилю. Он «просигнализирует» о каких-то опасных ситуациях на дороге. При это важно соблюдать безопасную дистанцию, причем она может быть достаточно большой — от пяти до десяти секунд.



От банальной регулировки фар сильно зависит видимость в сумерках и ночью

— Если в темноте фары не дают четко видимой границы, светят слишком высоко или наоборот, «под бампер», то нужно решать проблему. Для начала проверить работу фар специальным прибором, который измеряет не только правильность пучка света, но и его интенсивность. Сделать это можно или на СТО, или проехав линию техосмотра, — говорит директор станции технического обслуживания Михаил Арефьев.

Если с формированием пучка света есть вопросы — необходимо провести регулировку фар. В современных автомобилях с ксеноновыми или популярными сейчас светодиодными фарами сделать это самостоятельно не получится.

— У продвинутых машин для того чтобы отрегулировать фары, нужно входить в диагностический режим с помощью специального оборудования. Это касается светодиодных фар, ксеноновых. При проверке правильности работы фар нужно знать некоторые особенности. Например, адаптивные фары в городе при низких скоростях светят вообще по сторонам. А с ростом скорости пучок делается все более узким. Бывает, что на такие фары ставишь прибор, и он показывает, что она криво светит.

Михаил Арефьев говорит, что эффективность работы фар не может резко поменяться сама по себе.

— Должно быть или какое-то столкновение, механическое воздействие, или неправильная установка лампы — если она стоит даже немного криво, пучок света не будет правильно формироваться. Может быть бракованной и сама лампа — она вроде светит, но рисунок не выдает. С таким мы встречались.







На фото выше Слева — свет неотрегулированных фар со старыми лампами ближнего света. Справа — после замены ламп и регулировки. Обратите внимание, насколько четко видна световая граница.

Специалист советует при проверке фар обращаться внимание на интенсивность света.

— Бывает, что отражатель уже «подсевший», линза замутненная. Вроде бы фара светит, а водитель этого практически не видит. «Вылечить» это можно несколькими способами — отполировать фары, заменить лампочки. Но не стоит слепо верить, если на лампе написано +30 или +50 процентов света. Особенно если это лампы неизвестных производителей из Китая. Если фара хорошая, отражатель блестит, стекло не мутное, то и штатная лампа эффективно работает. Если фара мутная, отражатель потерял блеск, то никакие +30 или +50 не спасут. Тут уж лучше заменить фары.