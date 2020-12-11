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«Милиция, исполняя задачу по запрету национальной символики, доходит до абсурда»

11.12.2020 07:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич обратился в Мингорисполком с просьбой разрешить пикет у себя на балконе для публичной демонстрации бело-красно-белого флага.«Милиция, исполняя задачу по запрету национальной символики, доходит до абсурда»
В заявке указано, что в пикете не будут принимать участие люди, местом его проведения указана лоджия по домашнему адресу политика.

«В связи с отсутствием участников по месту проведения массового мероприятия (пикета) в заявленное время, прошу освободить от заключения договора и оплаты услуг, которые оказываются органами внутренних дел, связанных с медицинским обслуживанием и уборкой территории», — написал Губаревич в заявке.

«Милиция, исполняя задачу по запрету национальной символики, доходит до абсурда, — пояснил политик БелаПАН свой поступок. — Вместо того чтобы заниматься своими делами и задерживать реальных преступников, они терроризируют граждан, которые на своей территории, в своей квартире, вывешивают те символы, которые считают настоящими и национальными».

Губаревич считает, что абсолютно незаконные действия милиция пытается подвести под закон «О массовых мероприятиях».

«Похоже, никто этот закон не читал, так как массовое мероприятие характеризуется если не массовостью участников, то по крайней мере их наличием», — подчеркнул он.

По словам политика, заявка на проведение пикета призвана продемонстрировать, до какого абсурда дошла ситуация.

«Если те, кто сегодня удерживает власть, заявляют, что наказывают людей за неподчинение закону, то пусть продемонстрируют хоть какой-то легальный путь разрешения ситуации», — сказал лидер Движения «За Свободу».

 
 
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Председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич обратился в Мингорисполком с просьбой разрешить пикет у себя на балконе для публичной демонстрации...
 
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