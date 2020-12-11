«Огурцы» и «леопард» ушли в прошлое? Эксперты рассказали, какое постельное белье сейчас в моде

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о трендах в дизайне интерьеров. Мы уже писали, какие сейчас популярны кухонные фартуки , цвет кухонь , а также диваны, прикроватные тумбы , шторы . Сегодня наши эксперты расскажут, какое в моде постельное белье.

«Огурцы», восточные мотивы, круги, леопард, а также рюши с вышивкой — уже не в моде

Наталия Кирик, начальник отдела закупок магазина «Сонная Соня» рассказала, что актуальность дизайна постельного белья во многом зависит от возраста. Так, у молодежи в тренде мультяшный рисунок (фрукты, овощи, грибы, шишки, животные), а также гладкий однотон. Люди постарше и посолиднее предпочитают жаккардовое белье, особенно с изысканными витиеватыми узорами — оно более шелковистое, блестящее и нарядное. Но большинство любят однотонное либо двухцветное белье. Оно может быть отделано изысканной вышивкой, декоративным кантом, и это будет выглядеть роскошно, помпезно.

— Из тенденций назову красивые рисунки в виде акварельных картин, размытых принтов. Это новые расцветки, которые только входят в моду.



Акварельные рисунки на белье. Фото предоставлено магазином «Сонная Соня»

Основные популярные цвета — сочные яркие зимой и нежные спокойные летом. Часто покупают белье персиковых, бежевых тонов. А еще очень модно комбинированное белье — с одной стороны, например, узоры, с другой — однотон.

— Пару лет назад, когда в интерьере были в моде серые, монохромные цвета, соответственно, покупали черно-белое, серое белье. Но контраст уже отходит. Хотя серый цвет продолжает быть актуальным. Но более популярны — глубокие оттенки, например, серо-синий, светло-серый и мокрый асфальт.

Фото предоставлено магазином «Сонная Соня»

Наталия рассказала и о предпочтениях европейцев. Там всегда было и остается популярным однотонное хлопковое белье.

— Европейцы как в одежде любят, чтобы было красиво и комфортно, так и в постельном белье. Там всегда предпочитали однотонное, гладкое, шелковистое белье с удобной застежкой, чтобы ничего лишнего не мешало, красиво лежало на кровати и хорошо стиралось. И поскольку они не любят глажку, то белье должно быть такое, чтобы после стирки его встряхнуть, повесить, и на этом все. У европейцев даже очень дорогое белье будет без витиеватых узоров — просто переходящие спокойные тона либо какие-то мелкие детали, но их совсем мало. Не в почете там ни рюшки, ни помпезное кружево — у нас же такое белье любят, хотя постепенно от него отходят.

Среди популярных недорогих тканей Наталия называет поплин, бязь. Самым большим спросом пользуется сатин. А из более дорогих тканей — бамбуковое и эвкалиптовое волокно как альтернатива шелку. Также в последние пару лет в моду вошло белье из фланели.

— Любят у нас и жаккард с однотонным рисунком. А если он с кружевом или вышивкой, то такое белье покупают, чтобы не застилать постель покрывалом.

Упомянула Наталия и об антитрендах. Из моды выходят круги — в тренде острая простая геометрия. Леопард, шкуры животных — это моветон. Крупные животные в 3D (медведи, например), которые 8−10 лет назад были в моде, давно отошли.

— Можно также забыть об «огурцах» и прочих восточных мотивах, о принтах с цветами, где намешано много всего. А вот клетка никогда не выйдет из моды.



Актуальное молодежное белье. Фото предоставлено магазином «Сонная Соня»

В моде природа — птички, бабочки. Для классики тренд — жаккард с фактурным рисунком

Михаил Дрожжа, директор магазина ALLTEX, рассказал, что самые популярные ткани на сегодняшний день — это бязь, перкаль, сатин. Основное отличие между ними — плотность, плетение нитей и сорт хлопка.

— Бязь — самая тонкая ткань из перечисленных, немного грубовата на ощупь. Перкаль — более плотная, этой ткани свойственно «шуршание». Самая популярная на сегодняшний день ткань — сатин. Она плотная, максимально гладкая, шелковистая на ощупь.



Фото предоставлено компанией ALLTEX

Покупатели чаще делают интерьеры комнат в выдержанном стиле, используя однотонные разные оттенки серого и бежевого цветов. Поэтому и постельное белье предпочитают под цвет интерьера.

— Но это необязательно. Так как один-два комплекта постельного белья необходимо иметь на смену, то можно не покупать все комплекты в одном стиле или цвете. На смену выдержанному однотонному комплекту — выбрать яркий рисунок.

Самые популярные сейчас принты — с природой, птицами, бабочками. Крупные узоры и цветы менее актуальны, в отличие от мелких и ненавязчивых.



Фото предоставлено компанией ALLTEX

Для классических спален тренд — жаккардовое постельное белье с фактурным рисунком/узором в цвет комплекта либо сатиновое постельное белье с орнаментом, выполненном в классическом стиле и в том оттенке, который будет гармонировать с интерьером спальной комнаты.

— А вообще, постельное белье нужно выбирать под настроение, в первую очередь обращая внимание на саму ткань.



Фото предоставлено компанией ALLTEX

Сдержанные природные натуральные оттенки вышли на первый план

Татьяна Лифшиц, дизайнер компании «Блакiт», сообщила: сложный 2020 год быстро расставил приоритеты — оказалось, что собственный дом, в котором можно уютно отсидеться, неплохо бы иметь каждому. Изменились ценности и потребности, что повлияло на формирование текстильных трендов.



Фото предоставлено компанией «Блакiт»

— В тренде природная уникальность: диковинные растения, удивительные, естественной формы камни, линии на срезах минералов.



Фото предоставлено компанией «Блакiт»

Что касается цвета, то сдержанные природные натуральные оттенки вышли на первый план. Цвет стал сложным и многогранным. Мы стремимся окружить себя красотой природы в своем интерьере, поэтому неудивительно, что институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) определил два главных цвета 2021 года — глубокий серый и яркий желтый, цвет камня и цвет солнца.

Что касается тканей, то одной из самых популярных является лаконичный жаккард, который, несмотря на свою монохромность, превосходно смотрится благодаря матово-блестящей фактуре.



«Зимняя» расцветка — одна из самых популярных в декабре — январе. Фото предоставлено компанией «Блакiт»