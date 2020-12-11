Спорим, вы еще не придумали, чем заняться в выходные? Тогда ловите наш гид

Источник материала: Tut.by

Выходные на носу, а вы еще не придумали, чем заняться. Угадали? А AFISHA.TUT.BY уже подготовила традиционный гид по лучшим событиям выходных, которые пройдут в онлайне. Так что теперь, чтобы качественно развлечься, вообще не нужно вставать с дивана. Чем заняться 11–13 декабря?

Заказать целый бокс еды



Фото: instagram.com/tvoy_brunch.by

Выходные на то и выходные, чтобы отдыхать и вообще ничего не делать. Если готовка вас страшно утомила, в этот уикенд можно расщедриться и заказать целый бокс вкусной еды. В прошлый раз рассказывали о гастробоксах от «Гастрофеста», а сейчас расскажем о компании «Твой бранч», которая тоже готовит и развозит гастросеты по Минску. В подарок дают фирменный лимонад.

На сайте мы насчитали 26 гастробоксов на разные случаи жизни. Есть мясной, морской, сырный, веганский, пивной и фруктовый сеты, бокс к белому или красному вину, комплексы для кофе-паузы или для просмотра фильма — выбирать вам. В основном сеты стоят порядка 59 рублей, самый бюджетный вариант — 29 рублей. При заказе от 95 рублей доставка бесплатная, самовывоз тоже.

Когда: все выходные

Где: тут

Сколько: от 29 рублей за сет

Прогуляться по стильной выставке татуировок



Фото: new.newpaintart.ru

Московский Пушкинский музей подготовил шикарный проект об истории татуировки с коротким и ясным названием «Tату». Для виртуальной экспозиции собрали почти 150 работ, которые рассказывают об историческом и географическом развитии этого специфического искусства.

На выставке представлены как предметы традиционного искусства и рисунки Нового времени, так и современные работы. Чтобы наглядно показать тонкости татуировки, для выставки подготовили объемные силиконовые слепки с тел реальных людей — уже поверх этих макетов известные татуировщики нанесли свои рисунки. Вся эта красота сейчас доступна онлайн для всего мира. Если подыскиваете себе эскиз или просто восхищаетесь этим видом искусства, вперед!

Когда: все выходные

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Оценить спектакли Купаловского



Скриншот 24afisha.by

Конечно, на сцене Купаловского театра главная белорусская труппа после массовых увольнений в августе не играет — там сейчас выступают «Хорошки» , оркестр Финберга и белорусские кавээнщики , которые в песнях высмеивают протесты и забастовки. Но спектакли купаловцев все-таки можно посмотреть, пусть онлайн. Билет стоит символические 10 рублей.

За выходные вы можете увидеть хоть все 12 спектаклей, которые есть на скриншоте. Но мы от себя посоветуем постановки «Шляхціц Завальня» , «Рэвізор» и «Радзіва „Прудок“» .

Когда: все выходные

Где: онлайн

Сколько: 10 рублей

Послушать сказки от Маляваныча



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

А вот идея для теплых семейных вечеров. Весь декабрь Александр Жданович, известный вам как Маляваныч, читает сказки разных времен и стран на белорусском языке в формате онлайн в рамках проекта «Live: Каляды разам з Маляванычам» .

Послушать байки от знаменитого ведущего можно каждый вечер до конца года. Они будут доступны в Facebook и на YouTube с 19.30, записанные выпуски остаются в архиве. Если будет желание, во время трансляции вы можете пожертвовать любую сумму в Фонд культурной солидарности.

Когда: все выходные, 19.30

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Посмотреть фильм одного из лучших белорусских режиссеров-документалистов



Кадр из фильма

Максим Швед — известный белорусский документалист. Настоящим хитом проката стал его прошлогодний фильм «Чистое искусство» . А теперь автор выпустил новую картину «Маршрут перестроен» о работе таксистов за месяц до выборов в Беларуси. Это галерея портретов пассажиров такси, чьи мнения показывают белорусов накануне исторических событий августа 2020 года.

Анна Михайловна и Паша работают таксистами. За месяц до выборов их пассажиры увлеченно обсуждают ситуацию в стране. Предвыборная гонка насыщена событиями, новые кандидаты не оставляют никого равнодушными. Одни считают, что Беларусь — это островок стабильности в неспокойном мире, другие — всем сердцем за перемены. Посмотреть фильм целиком можно тут .

Когда: все выходные

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Увлечь своего ребенка программированием



Снимок носит иллюстративный характер. Фото предоставлено организаторами

На прошлой неделе мы уже рассказывали, что до 27 декабря в Сети проходят абсолютно бесплатные мастер-классы по программированию и рисованию игр для детей 7−11 лет. Если за первые дни зимы вы так и не воспользовались такой опцией, попробуйте снова: 11 и 13 декабря в онлайне пройдут по три занятия, каждое длится два часа. Записаться на мастер-класс или задать вопросы можно в одном из удобных вам мессенджеров по этой ссылке , количество мест ограничено.

Участвовать в мастер-классах могут малыши с любым уровнем владения техникой. Главное, чтобы под рукой был компьютер с веб-камерой и микрофоном, а еще интернет. Организаторы обещают, что в конце занятия каждый ребенок создаст свою компьютерную игру.

Когда: 11 и 13 декабря, 10.00 — 12.00, 14.00 — 16.00, 18.00 — 20.00

Где: онлайн (регистрация тут )

Сколько: бесплатно



«Саграда». Фото: edinorog.org

Нас ждут долгие зимние вечера. Ваши любимые рестораны могут быть закрыты, а концерты и спектакли, на которые вы покупали билеты, скорее всего, перенесены. Значит, самое время закупиться настольными играми, в которые интересно играть с домашними или друзьями, и вечерами напролет проходить эпичные стратегии или перекидываться картами в легких играх.

Выбор настолки — вопрос непростой, согласны. Но мы попытались его упростить: спросили у молодой пары из Минска, у которой есть свой клуб настольных игр, на какие игры реально не жалко никаких денег. Ребята посоветовали игры как для новичков, так и для опытных игроков. Ловите качественную подборку с совершенно разными настолками — от «Взрывных котят» до «Игры престолов» .