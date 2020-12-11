Самые богатые дети в мире. Вы только взгляните на них!

Источник материала: ОНТ

В век современных технологий можно разбогатеть в любом возрасте. Хотя самый простой вариант не иметь проблем с деньгами – родиться у обеспеченных родителей.

Рико Родригес – актер. Самая известная его роль в фильме «Американская семейка» принесла ему 4 млн долларов.





Это дочка одного из ста богатейших людей планеты и известной актрисы Сальмы Хайек. Валентина – наследница своих родителей-миллионеров. Её сегодняшние активы – 12 млн долларов и собственный особняк.









59 млн долларов появились на счету у этой малышки благодаря её почившей матери актрисе. Матушка Дэннилины – Анна Николь Смит, удачно вышла замуж за очень обеспеченного мужчину старше её на 63 года. Всё нажитое непосильным трудом родителей перешло к девочке в наследство.





Нокс Леон и Вивьен Маршелин – дети Анджелины Джоли и Брэда Питта. Свои первые 14 млн долларов двойняшки заработали ещё в колыбели. Их первые фотографии были проданы за эту сумму.









Принц Джордж Александр Луи Кембриджский – богатейший ребёнок в мире. Сын принца Вильяма и Кейт Мидлтон, он является и третьим претендентом на наследование британского престола. Его состояние составляет более 1 миллиарда долларов.













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