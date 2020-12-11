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Самые богатые дети в мире. Вы только взгляните на них!

11.12.2020 07:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые богатые дети в мире. Вы только взгляните на них!

В век современных технологий можно разбогатеть в любом возрасте. Хотя самый простой вариант не иметь проблем с деньгами – родиться у обеспеченных родителей.

Рико Родригес – актер. Самая известная его роль в фильме «Американская семейка» принесла ему 4 млн долларов.


Это дочка одного из ста богатейших людей планеты и известной актрисы Сальмы Хайек. Валентина – наследница своих родителей-миллионеров. Её сегодняшние активы – 12 млн долларов и собственный особняк.



59 млн долларов появились на счету у этой малышки благодаря её почившей матери актрисе. Матушка Дэннилины – Анна Николь Смит,  удачно вышла замуж за очень обеспеченного мужчину старше её на 63 года. Всё нажитое непосильным трудом родителей перешло к девочке в наследство. 


Нокс Леон и Вивьен Маршелин – дети Анджелины Джоли и Брэда Питта. Свои первые 14 млн долларов двойняшки заработали ещё в колыбели. Их первые фотографии были проданы за эту сумму. 



Принц Джордж Александр Луи Кембриджский – богатейший ребёнок в мире. Сын принца Вильяма и Кейт Мидлтон, он является и третьим претендентом на наследование британского престола. Его состояние составляет более 1 миллиарда долларов. 




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В век современных технологий можно разбогатеть в любом возрасте. Хотя самый простой вариант не иметь проблем с деньгами – родиться у обеспеченных родителей. Рико...
 
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