У Штайнмайера подтвердили встречу с Тихановской

Пресс-служба президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера подтвердила встречу со Светланой Тихановской. Она состоится во второй половине дня 14 декабря во дворце Бельвю — официальной резиденции президентов ФРГ.





Пресса будет допущена на протокольную съемку.

Тихановская проведет переговоры о Штайнмайером во второй день своего визита в Берлин. В первый день она примет участие в экуменической молитве в Берлинском кафедральном соборе, после чего выступит с речью.

6 октября в немецкой столице Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.