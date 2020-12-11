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У Штайнмайера подтвердили встречу с Тихановской
Источник материала: Навiны
Пресс-служба президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера подтвердила встречу со Светланой Тихановской. Она состоится во второй половине дня 14 декабря во дворце Бельвю — официальной резиденции президентов ФРГ.
Пресса будет допущена на протокольную съемку.
Тихановская проведет переговоры о Штайнмайером во второй день своего визита в Берлин. В первый день она примет участие в экуменической молитве в Берлинском кафедральном соборе, после чего выступит с речью.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Пресс-служба президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера подтвердила встречу со Светланой Тихановской. Она состоится во второй половине дня 14 декабря во...
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