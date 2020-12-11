|
The Time назвал человека года
Источник материала: Навiны
Популярный американский журнал The Time по ставшей уже за многие годы традиции подвел итоги в номинации «Человек года».
Напомним, в прошлом году
В 2020-м победителей сразу двое — Джо Байден и Камала Харрис, одержавшие победу на президентских выборах в США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный американский журнал The Time по ставшей уже за многие годы традиции подвел итоги в номинации «Человек года».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)