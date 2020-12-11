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The Time назвал человека года

11.12.2020 08:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Популярный американский журнал The Time по ставшей уже за многие годы традиции подвел итоги в номинации «Человек года».

The Time назвал человека года

Напомним, в прошлом году лауреатом стала экоактивистка Грета Тунберг.

В 2020-м победителей сразу двое — Джо Байден и Камала Харрис, одержавшие победу на президентских выборах в США.

 
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Популярный американский журнал The Time по ставшей уже за многие годы традиции подвел итоги в номинации «Человек года».
 
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