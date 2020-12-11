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Вот какие наушники известный сайт назвал «выбором покупателей» в Беларуси

11.12.2020 08:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До новогодних и рождественских праздников остается чуть меньше месяца. Лучше задуматься о выборе подарков уже сейчас. Каталог KUPI.TUT.BY базируется на «Яндекс. Маркете», в котором некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Какие беспроводные наушники оказались в этом списке.

Еще несколько деталей: регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае TWS-наушники — отсортировали по популярности. Девайсов с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных.

Apple AirPods 2 и AirPods Pro


На фото AirPods Pro

Тут сюрприза не получилось — то, что гарнитуры от Apple оказались в топе по интересу со стороны пользователей, неудивительно. Ведь смартфоны iPhone, хотя и способны сопрягаться с большинством беспроводных наушников, показывают себя лучшего всего именно с AirPods.

Если грубо, то разница между обычными AirPods (2-го поколения) и AirPods Pro заключается в дизайне (Pro-модель выполнена в форме «затычек», которые глубже вставляются в канал), а также в наличии в AirPods Pro режима активного шумоподавления (ANC). Впрочем, обычные AirPods чуть лучше подходят для повседневного использования — во всяком случае многие юзеры предпочитают не снимать их едва ли не весь рабочий день. С вакуумными AirPods Pro это будет уже не так удобно.

А вот по времени автономной работы модели если и различаются, то незначительно. AirPods позволяют проигрывать треки подряд около пяти часов, AirPods Pro — около 4,5 часа (но при включенном ANC). Зарядные футляры в обоих случаях дают еще по 24 часа. Важно! В AirPods 2 есть версии с футляром, которые как могут, так и не могут заряжаться беспроводным способом. В случае с AirPods Pro такая возможность в наличии сразу.

И еще один момент: обе модели, по сути, максимально раскрывают себя при использовании в паре с другими устройствами от Apple — скажем, iPhone, iPad или MacBook. Но при необходимости подключить AirPods можно и к смартфонам на Android.

К основным плюсам обычных AirPods покупатели относят эргономику — речь как раз про то, что их можно с комфортом носить по полдня — и надежность. Среди достоинств AirPods Pro называют звукоизоляцию и надежность.

Huawei FreeBuds 3


Одна из топовых моделей китайского производителя, основной фишкой которой является функция активного шумоподавления (ANC). Интересно, что в отличие от тех же AirPods Pro, FreeBuds 3 выполнены в форме вкладышей открытого типа. Для гарнитур с ANC это — нестандартное решение.

Кратко о технических характеристиках: наушники могут воспроизводить музыку до четырех часов подряд. Зарядный кейс дает дополнительные 20 часов. Сам кейс с наушниками внутри подзаряжается около часа. Есть функция беспроводной подзарядки кейса.

В отзывах плюсами модели называют качество звука, а также хорошую сборку. К минусам относят форму и размеры зарядного футляра. Кто-то отметил, что было бы неплохо внедрить функцию с одновременным подключением сразу к нескольким внешним устройствам. Или хотя бы более быстрым переключением между ними. Последнее, впрочем, проблема для большинства моделей — за исключением AirPods от Apple.

Baseus W04 Pro


Это, наверное, самые доступные по цене беспроводные наушники в подборке. Внешне, правда, отличить их от AirPods от Apple неподготовленный пользователь вряд ли сможет. Обе модели выглядят практически как братья-близнецы.

Время автономной работы W04 Pro от одного полного заряда батареи составляет около пяти часов. Кейс дает дополнительные 20 часов. На полную зарядку уходит около полутора часов. Интересно, что даже в этой относительно недорогой модели есть функция беспроводной зарядки футляра.

В отзывах юзеры в основном хвалят хорошее соотношение цены и качества аппарата. Но и без минусов не обошлось. Так, например, жалуются на качество встроенных микрофонов — при разговоре собеседник может слышать вас не очень хорошо.

Honor Magic Earbuds


Еще одна пользующаяся спросом модель, выполненная в форме «затычек». Другими словами, наушники — внутриканальные.

Важно, что в активе оказалась функция активного шумоподавления (ANC). Производитель заявляет, что время автономной работы с активным ANC-режимом — примерно три часа, кейс дает еще 13 часов. Время подзарядки самой гарнитуры — стандартные полтора часа. Беспроводной зарядки тут нет.

В отзывах пользователи в первую очередь хвалят качественный «шумодав» (по словам некоторых юзеров, он даже заглушает рев самолета), а также достаточно компактные размеры. Еще говорят, что Magic Earbuds почти не выпадают из ушей и при этом не теряют соединения со смартфоном. Сетуют в основном на относительное низкое в сравнении с конкурентами время работы на одном заряде.

 
Теги: Минск
 
 
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