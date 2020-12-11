Мультипекарь и сэндвичница - одно и то же? Разбираемся, для чего «модные» гаджеты на кухне

Источник материала: Tut.by

Различной техники сейчас столько, что даже если на нее есть деньги, может не хватить места на кухне, чтобы все это уместить. LADY это, впрочем, не останавливает. Мы нашли четыре девайса, о которых вы могли даже не слышать, потому что их названия ставят в тупик. Хотя кое-что из этого вполне может вам пригодиться. Присмотритесь: объясняем, что это за модные приборы.



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Ростер

По-другому эта штука называется мини-печь. По своей сути это как мини-духовка, поэтому может очень сильно выручить тех, кто установил дома только индукционные панели для готовки, а потом внезапно захотел что-нибудь запечь. Дополнительно их можно использовать как тостер или даже разогревать еду как в микроволновке, так что это выходит более многофункционально, чем оба вышеперечисленные прибора.

Чтобы использовать свою мини-печь по-максимуму, смотрите модели объемом от 18 литров. В них уже действительно можно не только тосты делать, но и запекать рыбу, мясо, делать что-то сдобное. Модели от 25 литров уж точно полноценно заменят вам духовку, разницы вы даже не заметите.

Steba KB 28 ECO — приличный 28-литровый вариант. Есть функция конвекции, разморозки, таймер. Металлический корпус и достаточно компактный размер. В общем, вещь.

Фритюрница

Прибор, который под запретом в доме зожников, но мы-то знаем: иногда можно себе позволить. Особенно если вы любите «картошку фри» как в известных фастфудах, а не ту, что получается дома на сковороде. Еще подсказки: благодаря фритюрнице дома вы сможете делать луковые колечки, куриные наггетсы, сырные «пальчики» и другие закуски, а также пончики-донатсы, если вы сладкоежка.

Ценовой разброс на фритюрницы для дома — от 50 до 900 рублей, а то и выше. Мы советуем взять не самый дешевый вариант, но и без излишеств. Например, Tefal FF220015 прекрасно подойдет для первого раза. В нее влезет чуть больше, чем полкило картошки и войдет литр масла. Есть фильтр от запаха, окошко, чтобы наблюдать за готовкой — за свою цену то, что надо.

Термопот

Термопот — это чайник, который держит температуру нагретой воды близко к кипятку. Хорошая вещь для большой семьи, тех, у кого есть маленькие дети (не нужно шуметь чайником, чтобы иметь кипяток). И, безусловно, это просто отличный подарок, если вы любите пить чай в огромных количествах или часто собираете много гостей. Только помните: чтобы разогреть воду с комнатной температуры до кипятка, прибору нужно минут 20−30. Они менее мощные, чем простые чайники.

Выбрать термопот просто: главная характеристика здесь — объем. Можно читать в расчете литр на одного члена семьи, для любителей чая — 1,3−1,5 литра на человека. Если у вас есть ребенок, лучше искать модель, в которой можно регулировать температуру. Например, для детской смеси воду выше 50 градусов кипятить не стоит. А еще в таком случае ищите модель с блокировкой.

Мультипекарь

«Мультипекарь» звучит как минимум как огромный кухонный агрегат, как максимум — живой человек, который умеет все печь. Но нет: это небольшой «чемоданчик», внутри которого расположены нагревательные элементы. Девайс также хорош тем, что не стоит заоблачных денег. За подъемную сумму можно значительно упростить себе готовку и разнообразить меню. Отдельно советуем присмотреться к этой штуке тем, у кого есть дача: вы без труда сможете возить мультипекарь туда летом. В отличие от других, более громоздких, приборов.

На первый взгляд ни для чего, кроме горячих сэндвичей этот прибор не годится (собственно, иногда его так и называют «сэндвичница»). Если разобраться, то с мультипекарем вы будете делать разную выпечку, омлеты, мясо, рыбу и все то, что придумает ваша фантазия. Для этого нужны съемные панели, которые есть, например, в Redmond RMB-611. По умолчанию их три (бельгийские вафли, гриль, сэндвичи), но их можно докупать. Есть отдельная панель даже для сосисок в тесте!