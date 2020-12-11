Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван способ не заразиться короновирусом в автомобиле Исследователи решили выяснить, как снизить вероятность заражения респираторными вирусами, такими как грипп, ОРВИ или COVID-19, при совместных поездках в автомобиле,...

В ходе исследования один из соавторов —выяснил, что воздушные потоки внутри машины (леворульная Toyota Prius, двигавшаяся со скоростью 80 км/ч) существенно влияют на шансы подцепить болезнь. Так, наихудшие условия для здорового человека складываются, если в автомобиле закрыты все окна и включен кондиционер. В этом случае концентрация вируса в салоне значительно увеличивается, что существенно повышает шансы заразиться.Для того чтобы обезопасить себя в автомобиле, лучше всего открыть все окна: в таком случае образуются два сравнительно независимых воздушных потока с каждой стороны, при этом вероятность заражения водителя чуть выше — завихрения возвращаются вперед. Чуть менее эффективной оказалась схема, когда опущены противоположные от людей стекла — чтобы вирус сквозняком вылетал наружу. Если опустить стекло возле человека, то воздушные потоки вместе с частицами вирусов начнут проходить рядом, что увеличивает риск заболевания.Также исследователи напоминают, что при обоюдном применении водителем и пассажиром медицинские маски неплохо защищают от респираторных заболеваний, однако даже в этом случае в машине образуется «вирусная нагрузка», если в течение 15 минут ехать с закрытыми окнами. Кроме того, вредоносные частицы продолжают содержаться в воздухе в течение трех часов.