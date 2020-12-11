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По понятиям. Пираты призывают геймеров купить Cyberpunk 2077

11.12.2020 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

По понятиям. Пираты призывают геймеров купить Cyberpunk 2077
Иллюстративное фото
После премьеры блокбастера CD Projekt RED популярный сайт Crackwatch (который отслеживает деятельность хакерских групп и сообщает о появлении «пираток») внезапно ушёл в офлайн из-за наплыва посетителей. На первый взгляд, обычное дело — если не считать официального послания от администрации портала.

По понятиям. Пираты призывают геймеров купить Cyberpunk 2077

Помимо объявления о скором возобновлении работы, его владельцы прямым текстом призвали пользователей поддержать Cyberpunk рублём. Главная причина — отсутствие в новинке DRM, что большая редкость для настолько крупных релизов. Весьма великодушно, но в то же время совсем неудивительно: польская студия CD Projekt RED уже много лет как заслужила хорошую репутацию среди геймеров. Её любят и уважают.

Напомним, после нескольких переносов долгожданная Cyberpunk 2077 добралась до магазинов минувшей ночью. Игра доступна на PC и приставках уже предыдущего поколения. В скором времени выйдет полноценное издание для PlayStation 5 и Xbox Series X/S с возможностью бесплатного апгрейда для обладателей консольных версий.
 
 
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Как правило, владельцы пиратских сайтов не испытывают угрызений совести из-за взлома игр. Но на каждую ситуацию находятся свои исключения. Cyberpunk 2077 — одно из них.
 
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