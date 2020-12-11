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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роботы-пылесосы «подслушивают» владельцев. Этим могут воспользоваться хакеры Оказалось, что безобидная вроде бы бытовая электроника может использоваться злоумышленниками.

Проблема заключается в лидарах, которые помогают роботам-пылесосам ориентироваться в пространстве и не натыкаться на предметы интерьера. Луч лазера способен считывать вибрации, сохраняя всю амплитуду колебаний вибрирующего предмета. Таким образом в памяти роботизированного пылесоса могут оказываться вибрации мембран динамиков, стоящих в помещении, а поскольку многие мембраны достаточно чувствительны, чтобы колебаться даже от звука голоса говорящего рядом человека, то и разговоры способны оказаться в памяти пылесосов.Для проверки своей гипотезы учёные использовали стандартный робот-пылесос Xiaomi Roborock, который работал в помещении, где воспроизводились музыкальные клипы, а человек произносил вслух цифры. По итогам эксперимента были получены порядка 19 часов записи — их расшифровали с помощью созданной программы LidarPhone, включающей в себя искусственный интеллект и алгоритмы очистки записи от посторонних шумов.Выяснилось, что по сделанной роботизированным пылесосом записи с точностью до 91% можно распознать озвученные человеком цифры, а также идентифицировать клипы, которые шли в помещении. Как отмечают авторы работы, результаты которой были обнародованы на конференции SenSys20, полученных сведений достаточно для того, чтобы собрать компромат на владельцев роботов-пылесосов и получить информацию для похищения денежных средств.Учёные порекомендовали обладателям роботизированных пылесосов не подключать их к интернету, а разработчикам лидаров для подобной бытовой техники посоветовали скорректировать алгоритм работы, чтобы сделать невозможным запись разговоров или как минимум осложнить их расшифровку.