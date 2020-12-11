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На полигоне Брестский прошли занятия батальона десантно-штурмовой бригады
Источник материала: ОНТ
Белорусские вооружённые силы поддерживают обороноспособность. На полигон Брестский вышли бойцы батальона десантно-штурмовой бригады.
В программе – тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи «голубые береты» отрабатывают в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым действиям. Контрольные и учебные упражнения выполняют с использованием стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров.
Вопреки распространённому мнению, задачи спецназа – это не только прыжки с парашютом. Военные шутят: десантник только три минуты летящий орёл, все остальное время – ломовая лошадь. Поэтому на занятиях голубые береты выкладываются по полной.
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Белорусские вооружённые силы поддерживают обороноспособность. На полигон Брестский вышли бойцы батальона десантно-штурмовой бригады. В программе – тактическая,...
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