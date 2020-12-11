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Цены на нефть пошли вверх — Brent торгуется выше 50 долларов
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
Так, по информации на 08:20 по минскому времени, эталонные марки нефти находятся на следующих позициях:
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Мировые цены на «черное золото» продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
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