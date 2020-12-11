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Кто из белорусов попал в престижный рейтинг Clutch 1000

11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Около двадцати компаний, основателями и владельцами (или совладельцами) которых являются белорусы, вошли в ежегодный рейтинг.

Эксперты американской аналитической компании Clutch.Сo выбирают лучших поставщиков B2B-услуг в области создания программного обеспечения, мобильных приложений и рекламы. В список из 1000 компаний от Беларуси включены как известные, так и относительно молодые бизнесы.

К первой группе относятся такие разработчики программного обеспечения под заказ и собственных продуктов, как Intellectsoft (27 место), Itransition (57), iTechArt Group (171), Dizzain (179), Altoros (195), Andersen (225), a1qa (312), ScienceSoft (367), Rubyroid Labs (426), Coherent Solutions (457), Scand (724), Belitsoft (730), Intetics Inc. (844) и Oxagile (994).

Среди молодых бизнесов, возникших в последние два-три года и уже завоевавших репутацию у своих клиентов, находятся, например, цифровое агентство Spiral Scout (228 место), разработчик продуктов на основе технологии блокчейн  PixelPlex (293), видеомаркетинговая компания SLON Media (899) и брестский поставщик мобильных приложений Orangesoft (941).

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Около двадцати компаний, основателями и владельцами (или совладельцами) которых являются белорусы, вошли в ежегодный рейтинг.
 
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