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ЕС вводит дополнительные санкции против Турции

11.12.2020 08:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главы государств и правительств Европейского Союза на саммите в Брюсселе решили ввести дополнительные санкции против Турции. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 11 декабря.

Стамбул ведет разведывательные работы с целью поиска газовых месторождений на спорных территориях Восточного Средиземноморья. Греция объявила эти работы незаконными.

Участники саммита поручили Совету ЕС подвергнуть штрафным мерам физические лица и компании, причастные к работам в Средиземном море. Кроме того, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено до марта 2021 года представить варианты дальнейших мер в отношении Турции. Это подразумевает собой очередное расширение санкций против Стамбула, передает DW.

Конфликт между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье резко обострился в июле. Оба государства заявили свои претензии на территории с возможными месторождениями нефти и газа. Евросоюз призывал Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожал санкциями. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.

 
 
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Главы государств и правительств Европейского Союза на саммите в Брюсселе решили ввести дополнительные санкции против Турции. Соответствующий документ был...
 
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