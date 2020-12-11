Mastercard и Visa запретили использование своих карт на PornHub

Источник материала: АФН

Visa и Mastercard ранее начали расследование в отношении PornHub в связи с публикацией в The New York Times, в которой порносайт обвинялся в распространении видео с сексуальным насилием над детьми.

По данным автора Николаса Кристофа, ресурс содержит сотни тысяч видеозаписей с насилием над несовершеннолетними, так называемой «порноместью» (слитые записи со скрытых камер), передает РБК.

В Mastercard заявили, что расследование подтвердило «нарушение стандартов» платежной системы, запрещающих незаконный контент, и прекратили операции с использованием своих карт. Visa также дала указание прекратить платежи до завершения расследования.

В ответ на обвинения в PornHub заявляли, что никогда не разрешали публикацию видео с сексуальным насилием над детьми и «привержены борьбе с таким контентом».

PornHub — крупнейший актив компании MindGeek, владеющей примерно сотней интернет-ресурсов, в основном для взрослых.