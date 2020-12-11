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Журнал Time назвал "человеком года" Джо Байдена и Камалу Харрис

11.12.2020 08:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Победивший на выборах президента США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис названы "человеком года" по версии журнала Time.

В "Твиттере" журнала новость об этом сопровождается сообщением: "Человек года" это не только вопрос уходящего года, но и вопрос того, куда мы направляемся", передает BBC.

На выборах Байден заручился 270 голосами выборщиков, достаточными для победы на президентских выборах, и обошел нынешнего президента Дональда Трампа, который продолжает добиваться пересчета в судах.

Харрис станет первым вице-президентом-афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения на этом посту.

В 2019 году "человеком года" по версии Time была названа шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

 
Теги: Новости
 
 
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Победивший на выборах президента США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис названы "человеком года" по версии журнала Time.
 
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