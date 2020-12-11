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США и Великобритания вводят санкции против окружения Кадырова

11.12.2020 08:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Великобритания вводит санкции в отношении 11 политиков, чиновников и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России, Венесуэле, Гамбии и Пакистане.

Соответствующее заявление в международный День прав человека, отмечаемый в четверг, 10 декабря, опубликовала пресс-служба МИД Соединенного Королевства, передает DW.

Как отмечается в пресс-релизе британского внешнеполитического ведомства, в России под санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов, попали три человека и специальное подразделение быстрого реагирования "Терек".

Все они, по мнению властей Великобритании, ответственны "за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне". Речь идет о председателе парламента Чечни Магомеде Даудове, заместителе главы МВД Чечни Апти Алаудинове и бывшем начальнике полиции чеченского города Аргун Аюбе Катаеве.

Эти санкции посылают ясный сигнал нарушителям прав человека о том, что Великобритания привлечет их к ответственности. Великобритания будет выступать в защиту демократии, прав человека и верховенства права в мире, так прокомментировал ситуацию глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В свою очередь Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в рамках "списка Магнитского" ввело санкции в отношении российского футбольного клуба "Ахмат" и фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом говорится на сайте министерства.

Кроме того, в санкционный список включены бойцовский клуб "Ахмат", организующая бои компания Absolute Championship Akhmat, а также принадлежащие фонду Ахмата Кадырова компании "Чеченские минеральные воды" и "МегаСтройИнвест".

Список также пополнили связанные с Рамзаном Кадыровым замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и россиянин Зияд Сабсаби.

Кроме того, живущий в ФРГ Тимур Дугазаев, которого некоторые СМИ называют "представителем Рамзана Кадырова в Германии", а также гражданин ОАЭ Сатиш Симара -тренер лошадей Кадырова.

Сам глава Чечни был включен в американский "список Магнитского" в 2017 году.

 
 
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Великобритания вводит санкции в отношении 11 политиков, чиновников и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России, Венесуэле, Гамбии и...
 
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