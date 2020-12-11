Юрий Губаревич подал заявку на пикет на собственном балконе

Национальный бело-красно-белый флаг на одном из минских домов / Еврорадио

Так он отреагировал на заявление минской милиции, которая приравняла вывешенный национальный бело-красно-белый флаг к несанкционированному пикету и пригрозила соответствующими карами, передает "Еврорадио" .

Пикет, как указано в заявлении Губаревича, будет проходить 26 декабря с 8:00 до 22:00. В нем будет участвовать 0 человек.