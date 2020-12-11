Новый проект Координационного совета поможет бизнесу, пострадавшему от давления









Обращаться может любой, чей бизнес пострадал от политического давления.

"Каждый имеет право на защиту в том числе и бизнес. "За дело" — это инструмент помощи бизнесу, через который любая компания может заявить о репрессиях и рассчитывать на компенсацию в будущем", — говорит член основного состава КС Татьяна Маринич.