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Новый проект Координационного совета поможет бизнесу, пострадавшему от давления

11.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координационный совет объявил о старте нового проекта — "За дело!". Это база данных доказательств давления на бизнес по политическим мотивам.



Обращаться может любой, чей бизнес пострадал от политического давления.

"Каждый имеет право на защиту в том числе и бизнес. "За дело" — это инструмент помощи бизнесу, через который любая компания может заявить о репрессиях и рассчитывать на компенсацию в будущем", — говорит член основного состава КС Татьяна Маринич.

На сайте инициативы можно анонимно рассказать историю давления на свой бизнес. Организаторы обещают не публиковать личные данные без согласия информатора. Для аналитики они планируют использовать сводные данные, без информации об отдельных компаниях, передает "Еврорадио".

 
 
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Координационный совет объявил о старте нового проекта — "За дело!". Это база данных доказательств давления на бизнес по политическим мотивам.
 
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