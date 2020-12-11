Эмблема фанатов ХК "Гомель"





"Мы не осуждаем, но не можем принять это решение. Мы гордимся теми, кто выстоял и остался честным перед собой", — говорится в заявлении, которое цитирует Tribuna.com.

Провластное письмо появилось в ответ на обращение спортсменов за новые честные выборы и против насилия силовиков.







