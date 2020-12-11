Лига Европы: стали известны все участники плей-офф





В матчах навылет по традиции сыграют 32 клуба: 12 победителей групп Лиги Европы, 12 команд, которые заняли вторые места в своих группах ЛЕ, а также 8 команд, ставших третьими в Лиге чемпионов.

Наибольшее представительство будет у Англии - четыре команды.

Все участники плей-офф Лиги Европы

Вышли в плей-офф ЛЕ с первого места: "Рома", "Наполи", "Милан" (все - Италия), "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Байер", "Хоффенхайм" (обе - Германия), "Вильярреал" (Испания), "Рейнджерс" (Шотландия), ПСВ (Нидерланды), "Динамо" Загреб (Хорватия)

Вышли в плей-офф ЛЕ со второго места: "Гранада", "Реал Сосьедад" (обе - Испания), "Бенфика", "Брага" (обе - Португалия), "Лилль" (Франция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Мольде" (Норвегия), "Славия" (Чехия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Антверпен" (Бельгия), "Вольфсберг" (Австрия), "Црвена Звезда" (Сербия)

Попали в плей-офф ЛЕ из Лиги чемпионов: "Шахтер", "Динамо" (обе - Украина), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Аякс" (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция)

Плей-офф Лиги Европы 2020-2021: что нужно знать

· Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ состоится 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

· Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля.

· Сеяными при жеребьевке будут команды, которые заняли первые места в своих группах ЛЕ, а также "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Брюгге" и "Аякс".

· В 1/16 финала не могут встретиться команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.

· Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.