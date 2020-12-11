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Представлена платформа для нового поколения электрического Mercedes eSprinter

11.12.2020 09:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Mercedes обнародовал первую информацию об универсальной электрической архитектуре, разработанной специально для нового поколения eSprinter.


Нынешний фургон eSprinter на европейском рынке дебютировал в 2019 году, но за основу была взята «тележка» Sprinter третьего поколения, изначально предназначенная для машин с ДВС и имеющая ряд компоновочных ограничений. Поэтому инженеры Mercedes уже работают над другой архитектурой и сейчас рассказали о ней первые подробности. Это новая платформа с обозначением Electric Versatility Platform (EVP), на разработку которой компания потратит 350 миллионов евро.


На ее основе и будет построен новый eSprinter, причем наряду с обычным фургоном EVP позволит выпускать и другие кузовные варианты — например, «открытое» шасси вместо стандартного грузового отсека, грузовик с бортовой платформой, машина скорой помощи и пассажирский микроавтобус. Предусмотрено два варианта колесной базы и три вида батарей, отличающихся емкостью. Основу EVP составят три модуля — передний для силовой электроники и высоковольтных компонентов, центральный для батареи под полом салона и, собственно, электродвигатель в приводе задней оси.


Интересно, что Mercedes рассекретил свою электроплатформу для коммерческих моделей вскоре после презентации электрического вариант Ford Transit, который получит мотор мощностью 198 кВт и батарею на 67 кВтч с запасом хода до 350 км. В Европе E-Transit появится в 2022 году, и не исключено, что как раз к тому времени Mercedes и проведет премьеру нового eSprinter.

 
 
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Mercedes обнародовала первую информацию об универсальной электрической архитектуре, разработанной специально для нового поколения eSprinter.
 
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