Почти MacBook. Обзор ноутбука Huawei MateBook X Pro

Источник материала: Onliner У Apple есть MacBook Pro , а у Huawei — MateBook Pro (и на всякий случай еще X посередке). Обе линейки ноутбуков нацелены на одну аудиторию. Так уж случилось, что для многих бизнес-пользователей (и не только) эталоном долгие годы остаются лэптопы от Apple. Но конкуренты постепенно сокращают отставание. Еще пару недель назад я бы сказал о MateBook X Pro — вот он, максимально приближенный к эталону аналог на Windows. Но за это время случился MacBook на чипе М1, который снова увеличил отрыв «яблока» до непреодолимости.

Корпус

Металл, минимализм, утилитарно-серая расцветка — MateBook X Pro красиво копирует успешного соперника из «яблочной» серии. Да, мы уже не раз убеждались, что сделать внешне «почти MacBook», при этом обходясь без очевидного заимствования, производители ультрабуков научились. У Huawei получилось чуть ли не лучше всех.





MateBook X Pro тонкий, компактный и легкий. Габариты и вес ноутбука максимально приближены к MacBook Pro. Устройство от Huawei даже кажется компактнее и легче благодаря скошенной передней грани. За монолитность, сборку, цельность, внешний вид и удобство — только восторги!

Более того, MateBook X Pro стал одним из немногих ультрабуков, который проходит тест на открывание одной рукой и даже одним пальцем. Мелочь, но приятно.





Что касается портов, то их, как и у главного конкурента, немного. Справа — один USB Type-A, слева — пара Type-C и аудиоразъем. Классический USB из-за крайне малой толщины корпуса еле-еле поместился на торце.













Из мелочей — по четыре прорезиненные ножки, микрофона и динамика. Звук хорош, по сравнению с MacBook разве что немного не хватает низких частот. Но в целом — очень громко и достойно.

Клавиатура и тачпад

Мы недавно уже нахваливали клавиатуру в Honor MagicBook 14. В MateBook X Pro она такая же крутая. Напомним, эта клавиатура практически один в один повторяет клавиатуру MateBook, от тактильных ощущений до хода клавиш. К тому же совершенно не прогибается посредине, чем грешат многие модели.





Есть двухуровневая подсветка. Подстраиваться под окружающее освещение она не умеет, поэтому вы сами выбираете, какая вам нужна: поярче или более тусклая. А может, вообще не нужна. Если оставить компьютер, секунд через 15—20 подсветка отключится сама, пока вы снова не дотронетесь до клавиатуры.





Единственный минус клавиатуры — «урезанная» кнопка ввода. Из-за того, что она потеряла в высоте, первое время постоянно нажимаешь вместо нее кнопку со слэшем. Неудобно, но привыкнуть можно.





Тачпад аппаратный, с двумя кнопками в нижних углах. Хорош ровно настолько, насколько он может быть хорош в Windows. То есть сам по себе тачпад неплох, но именно из-за особенностей работы ОС до плавности и точности позиционирования macOS все равно далеко.





Кнопка питания вынесена выше клавиатурного блока. В клавишу встроен дактилоскопический сенсор. Работает он быстро и почти безошибочно — удобная и полезная функция.





Дисплей

Отменно! Наконец-то убедились, что и в топовых ультрабуках могут быть отличные дисплеи. Во-первых, при почти идентичных габаритах MateBook X Pro с MacBook Pro компания Huawei умудрилась поставить 14-дюймовую матрицу вместо 13,3-дюймовой. Увеличить диагональ удалось благодаря тонким рамкам вокруг экрана. Из—за этого и камера не поместилась, которую пришлось прятать в клавиатурной кнопке.

Во-вторых, разрешением 3000x2000 пикселей — это даже больше, чем знаменитая Retina! При этом соотношение экрана — нормальные 3 к 2 вместо поднадоевших узких панелей.





В-третьих, качество матрицы — выше ожиданий. Контрастная, сочная картинка с очень высоким запасом яркости приятно удивляет при первом же включении. Не разочаровывает и дальше. Покрытие глянцевое, что, возможно, будет мешать на солнце. Но, как уже говорилось выше, запас яркости такой, что, думаю, и под лучами солнца все будет видно хорошо.

Будто этого мало, еще и бонус в виде сенсорности поднесли. Баловство, конечно, но вдруг кому-нибудь пригодится.

В общем, даже несмотря на порой странную работы Windows в высоком разрешении с масштабированием, в MateBook X Pro просто приятно смотреть. Таких хороших экранов в ноутбуках давно видеть не приходилось.

Производительность и автономность

«Стандартная производительность для ноутбуков бизнес-класса» — так про MateBook X Pro можно было бы написать еще пару недель назад, и особо не акцентировать на этом внимание. Но теперь есть чип М1, с которым всем топовым ноутбукам, не только от Huawei, приходится конкурировать. И это проблема.

MateBook X Pro оснащен довольно свежим четырехъядерным процессором Intel Core i7-10510U семейства Comet Lake, способного разгоняться до частоты 4,8 ГГц. Есть слабая встроенная графика UHD 620, но Huawei оснастила свой ноутбук дискретной мобильной видеокартой начального уровня GeForce MX250 с 2 ГБ видеопамяти. Плюс 16 ГБ оперативной памяти, распаянной на материнской плате, и SSD объемом 1 ТБ.

Накопитель — очень быстрый. Из всей «железной связки» он — лучшее, что есть у MateBook X Pro. А вот к процессору и видеокарте есть вопросы. Если коротко — оба эти компонента по нынешним временам в тестах и в работе выглядят не очень современно.





Процессор Core i7-10510U, пытаясь удержаться в рамках низкого заявленного уровня тепловыделения, не способен сколь-либо долго работать на высокой частоте. Прогоняя, как обычно, бенчмарки по три раза, сначала не понял, почему такая разбежка в результатах. На первом прогоне показатели на фоне М1 хоть и не впечатляющие, но стандартные для Intel. На втором результаты упали на 10%, а на третьем — почти втрое (с 1148 до 442)!

Ни с одним из ранее протестированных ноутбуков такого жесткого троттлинга процессора я не наблюдал. Судя по всему, на близких к максимуму частотах Core i7-10510U способен работать считанные минуты, после чего начинает резко снижать тактовую частоты, чтоб не сгореть со всеми потрохами.

Встал вопрос — какие именно показатели заносить в диаграммы? В итоге решил все же указывать значения, полученные после второго запуска бенчмарков. Но в голове нужно держать, что это непродолжительная пиковая активность, вот-вот готовая снизиться вдвое. Впрочем, даже с «поддавками» дела у Core i7-10510U не шибко хороши. Добавил результаты процессора в диаграмму из недавнего тестирования MacBook Pro на М1 и его соперников.





В одноядерном тесте Core i7-10510U выступил плюс-минус как остальные собратья от Intel. В многоядерном — заметное отставание от всех, даже от младшего и более старого Core i5-8257U.





В Cinebench расстановка сил примерно та же, только Core i7-10510U еще более явно отстает от соперников.





В бенчмарке графической подсистемы дискретный чип GeForce MX250 опередил лишь встроенную графику Core i5-8257U.

Такие ноутбуки для игр не предназначены, но для оценки и сравнения производительности запустим Deus Ex: Mankind Divided и Rise of the Tomb Raider. Разрешение снизили до 2K, настройки средние — все как у обоих MacBook. Встроенную в прошлогодний «мак» графику Nvidia обходит, но до опять же встроенной М1 — очень далеко.





Что касается общих впечатлений от работы, то они неплохие. Отзывчивость Windows после macOS порой удручает, но это вина ОС, а не ноутбука. В целом же для повседневных задач производительности MateBook X Pro хватает с лихвой. Особенно радует скоростной и емкий твердотельный накопитель.

Чтобы оценить автономность ноутбука, я пару дней использовал его в качестве своего рабочего компьютера. Правда, если обычно в браузере открыто около 40 вкладок, то в случае с MateBook X Pro обошлось 10—15-ю. Плюс Youtube, немного звонков в Zoom да текстовый редактор. В общем, ничего сложного, но какая-то нагрузка присутствует. В таком режиме батарея продержалась пять с половиной часов. Неплохо, типично для платформы Intel, но слезы на фоне MacBook с М1.





Кулер не шумный, но работает постоянно. Даже в самом лайтовом режиме шелест вентилятора можно услышать.

Разное

Бонус для обладателей смартфонов Huawei — в ноутбук встроен чип NFC, который упрощает взаимодействие с телефонами этих двух компаний. Например, достаточно открыть файл на смартфоне и поднести к компьютеру — фото или документ за пару секунд перекинутся на него.





Также можно вывести на дисплей компьютера экран телефона и взаимодействовать с содержимым с помощью мыши/тачпада. Мне, например, такая возможность пригодилась, чтобы по-быстрому закинуть на телефон пачку скриншотов с компьютера.

Итоги

Мне понравился MateBook X Pro. Это компактный металлический удалец с шикарнейшим экраном и очень быстрым SSD. Однако своей ценой этот ноутбук явно заявляет, что он намерен конкурировать с MacBook Pro. И если бы речь шла о «прошках» предыдущего поколения, то да, можно было бы говорить о сильнейшем конкуренте на базе Windows.





Чип М1 вернул прежнюю расстановку сил. Несколько лет ультрабуки догоняли-догоняли «яблочного» соперника, и наконец догнали. Но как раз в то время, когда Apple совершила космический рывок вперед в производительности и автономности. Гонка начинается заново, и пока производителям ноутбуков на чипах Intel и AMD нечего выставить против М1.

При одинаковой с новым MacBook Pro цене у ультрабуков остается только одна потенциальная аудитория — бизнес-пользователи, которых не устраивает macOS и которым позарез нужна Windows. Много ли пользователей таких специфических программ? Надеюсь, что да. Иначе у ноутбуков с процессорами x86 нет шансов.

