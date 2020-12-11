30 лучших игр в каталоге Game Pass в декабре 2020 года (видео)

Источник материала: Onliner Одной из главных причин купить Xbox Series X лично для меня был подписочный сервис Game Pass. За умеренную ежемесячную абонентскую плату подписчик получает доступ к широкому каталогу игр различного качества и древности. В общей сложности в нашем распоряжении имеется более 300 наименований. Чем сегодня может привлечь Game Pass и какие нюансы есть в его работе? Проект подготовлен при поддержке LG OLED — отличный выбор для некстген-гейминга.

Каталог игр действительно большой, а потому ужать в одну тридцатку все то, что кажется наиболее интересным, практически невозможно. Потому и подборка будет слегка субъективной.

Destiny 2 (87 баллов, 2017)

Шутер от первого лица с элементами онлайна регулярно получает обновления. Многие из них доступны для подписчиков Game Pass бесплатно, за самые свежие надо будет платить. Destiny 2 остается одним из главных онлайн-шутеров на консолях, прочно ассоциируется с ними, а на днях получила некстген-патч. С ним можно играть в 4K на 60 кадрах в секунду в PvE-режимах и до 120 в PvP.



Destiny 2 на LG OLED с разрешением 4K

Outer Wilds (85 баллов, 2019)

Это настоящая приключенческая игра, которая требует вдумчивого подхода к решению проблем и терпения. Перед игроком открывается небольшая звездная система с планетами, путешествие между которыми занимает всего несколько минут. Ламповая атмосфера, дух пионерского покорения неизведанного Дикого космоса — и загадка временной петли, в которой эта звездная система регулярно погибает, а главный герой постоянно возрождается. Эта инди-игра не просто так получила звание лучшей от BAFTA и Golden Joystick Awards.





Gears 5 (84 балла, 2019)

Эксклюзив для Windows и Xbox, который наряду с Forza Horizon 4 советуют как обязательные к установке и прохождению. Игра пропатчена под некстген, на 4K-телевизоре выглядит супердетальной и четкой и демонстрирует, картинку какого уровня могут делать, если не ленятся, внутренние студии издателя на приставке нового поколения. Игра может похвастаться 60 кадрами в секунду в сюжетной кампании и 120 в многопользовательском режиме. Как раз то, что нужно, когда хочется насладиться картинкой, которую способен выдавать ваш телевизор.



Gears 5 на LG OLED с разрешением 4K

Minecraft (88 баллов, 2009)

Относительно старая игра по-прежнему остается сверхпопулярной. В 2020 году Minecraft была самой просматриваемой игрой на YouTube. Целое поколение геймеров подросло, занимаясь крафтом и творчеством в мире, состоящем из блоков и пиксельной графики. И для детей она по-прежнему является захватывающей и безграничной.

Forza Horizon 4 (92 балла, 2018)

Аркадный автосимулятор в открытом мире доступен в каталоге с некстген-патчем. На сегодня, вероятно, это одна из лучших гоночек с насыщенным активностями миром, живым онлайном и шикарными видами. На новой консоли Forza Horizon 4 идет в 4K при 60 кадрах в секунду, что обеспечивает более плавное и отзывчивое вождение.



Forza Horizon 4 на LG OLED с разрешением 4K

Ori and the Will of the Wisps (90 баллов, 2020)

Платформер про приключения маленького духа Ори любят и критики, и игроки. В этом году вышла вторая часть, которая оказалась глубже и обширнее первой. Визуальные эффекты и музыка завораживают, а темный мир и световые эффекты идеально смотрятся на OLED-телевизорах. К тому же игра поддерживает режим работы в 4K при 120 кадрах в секунду с HDR. Выглядит это волшебно.



Ori and the Will of the Wisps на LG OLED с разрешением 4K

Control (84 балла, 2019)

Remedy Entertainment умеет делать запоминающиеся истории. Подтверждением тому является серия про Макса Пейна и Алана Уэйка. В Control к таинственной истории присоединяются и интересные геймплейные механики: левитация и телекинез, — которые позволяют жонглировать предметами окружения в битвах. Отличный экшен-боевичок с примесью мистики на 15 часов прохождения основной сюжетной ветки.





A Plague Tale: Innocence (83 балла, 2019)

Крепкий сюжетный середнячок. Как стелс-экшен, A Plague Tale: Innocence не может похвастаться изобретательностью, но история из средневековой Франции, где брат с сестрой в разгар чумы воюют с нашествием крыс и святой инквизицией, необычная и интригующая. А еще она отлично выглядит и в первые часы прохождения напоминает скорее симулятор фоторежима. Остановиться и перестать делать скриншоты очень сложно.



A Plague Tale: Innocence на LG OLED с разрешением 4K

Tetris Effect: Connected (88 баллов, 2018)

Так же волшебно выглядит и «Тетрис» из Game Pass. Создать что-то новое в этом жанре крайне тяжело, но разработчикам из японских студий Monstars и Resonair это удалось. Они сумели добиться удивительной синергии музыки, визуала и игрового процесса. Все вместе это способно ввести геймера в медитативный транс.



Tetris Effect: Connected на LG OLED с разрешением 4K





What Remains of Edith Finch (92 балла, 2017)

Это настоящая жемчужина среди «симуляторов ходьбы»: короткая, но будоражащая прогулка по опустевшему дому некогда большой семьи, за которой по пятам идет смерть. Прохождение занимает всего несколько часов, но через интерактивные изобретательные вставки и воспоминания главной героини разработчики умудряются рассказать трогательные и грустные истории, которые не оставят игрока равнодушным.





Titanfall (86 баллов, 2014)

Серию этих шутеров называют недооцененной. В кои-то веки конвейер EA сумел выдать игру, которая не подверглась жесткой критике в игровой прессе. Однако эксклюзивность для Xbox сыграла с Titanfall злую шутку. Прошлое поколение было за консолями конкурентов, да и релизное окно сиквела Titanfall не позволило игре конкурировать с осенними блокбастерами. В результате того внимания аудитории, которого заслуживает игра, на старте она не получила. Тем не менее это не сказывается на ее качестве. С этой серией шутеров однозначно стоит ознакомиться.





Frostpunk (84 балла, 2018)

Градостроительный сюжетный симулятор с элементами выживача — необычное сочетание жанров. Полякам из 11 bit studios удалось перенести на консоли игровой экспириенс с PC. И теперь в Game Pass консольщики могут попробовать отогреть сотни людей, которые спрятались в кратере возле огромной печи, требующей постоянной подпитки топливом и обслуживания на фоне катастрофически падающей температуры. Отличная стратегия, пускай и с довольно низкой региграбельностью.

Stellaris: Console Edition (81 балл, 2019)

Эта стратегия мигрировала на консоли только в прошлом году. В излишних представлениях, вероятно, не нуждается. Стратегии от Paradox Interactive — это знак качества (за исключением Imperator: Rome). В Stellaris игрок может стать доброжелательным лидером своей цивилизации, межзвездным диктатором или кем угодно еще в диапазоне между двумя этими крайностями. Меню и управление успешно адаптированы под консоли, так что за телевизором можно провести несколько недель в режиме «еще 10 минут и выключаю».





Pillars of Eternity (86 баллов, 2015)

Идейный наследник Baldur’s Gate и Planescape: Torment снискал примерно такую же популярность у геймеров. Проект, который разработчики из Obsidian Entertainment продвигали через Kickstarter, не обманул надежд фанатов изометрических RPG старой школы. А миграция на консоли оказалась довольно безболезненной.





Nier: Automata (90 баллов, 2017)

Японцы из Platinum Games умеют делать необычные игры. У Nier: Automata интригующий сюжет про андроидов в сеттинге постапокалипсиса и несколько неожиданных геймплейных находок, которые порой полностью меняют представление о жанре Action/RPG, превращая игру то в платформер, то в сайд-скроллер. Необычный опыт, из-за которого обязательно стоит ознакомиться с игрой.





The Witcher 3: Wild Hunt (91 балл, 2015)

«Ведьмак» уже год находится в каталоге Game Pass и уходить из него пока не собирается. Наверное, многие уже успели пройти игру от корки до корки, возможно, даже не раз. Тем не менее каталогу она лишь добавляет общей значимости и ценности. Пока на некстгене «Ведьмак» может похвастаться разве что ускоренными загрузками и мгновенным «быстрым» перемещением по карте. В 2021 году должен выйти патч, который адаптирует игру под некстген и добавит трассировку лучей.





The Outer Worlds (85 баллов, 2019)

Научно-фантастическая RPG от Obsidian Entertainment по умолчанию не может быть проходной. Все то, за что любят «ролевки» от этой студии, реализовалось в The Outer Worlds: вариативность, специфический юмор, захватывающий нарратив и впечатляющие красочные миры.





Dead Cells (91 балл, 2018)

Смешение жанров метроидвании и roguelike — гремучая смесь в виде Dead Cells. Вышедшая в 2018 году инди-игра снискала много наград, теплый прием критиков и любовь геймеров. Игрок пробивается через процедурно генерируемые уровни, зарабатывает «клетки», разблокирует улучшения и предметы. Игра заставляет геймера раздвигать границы своих возможностей и безжалостно наказывает, когда тому становится слишком комфортно.





Celeste (94 балла, 2018)

Примерно то же можно сказать и про Celeste — пиксельный платформер не для всех. Он вынуждает умирать на уровне сотню раз, пока игрок не отрепетирует плавный танец прохождения сквозь смертельные ловушки. Безжалостная к кривым рукам, Celeste тем не менее победила в номинации «Лучшая инди-игра» благодаря не только геймплею, но и вдумчивому сюжетному изображению психического заболевания.





Hollow Knight (90 баллов, 2017)

Глубокая метроидвания с кладезем открытий, богатым миром, множеством историй, ветвящимися путями и уникальными боссами. Эту инди-игру долгие годы создавали всего несколько человек, но результат превзошел все ожидания, заткнул за пояс гигантов индустрии и показал, на что способны маленькие студии, которые любят игры.





Monster Hunter World (90 баллов, 2018)

Вы берете на себя роль охотника, который выслеживает и убивает свирепых зверей, используя стратегические преимущества окружающей среды и ландшафта или подвергаясь опасностям дикой природы. Каждый квест в Monster Hunter World равносилен схватке с боссом и постоянно держит в напряжении. Тонны контента и обширное дополнение Iceborne с легкостью заберут из жизни геймера несколько сотен часов.

Hellblade: Senua’s Sacrifice (88 баллов, 2018)

Приключенческий экшен отправляет игрока в путешествие в загробный мир викингов в роли кельтского воина, который борется со своими ментальными травмами и психозом. Особенностью Hellblade является использование бинауральной записи звука для создания слуховых галлюцинаций — голосов, которые говорят в голове героини и играют важную роль в игре.





Halo: The Master Chief Collection (85 баллов, 2014)

Сборник игр серии Halo, без сомнения, лучший способ познакомиться с одним из важнейших эксклюзивов прошлых поколений — от первой до четвертой части франшизы.





Yakuza 0 (90 баллов, 2015)

Эта игра является приквелом к популярной франшизе Yakuza. И если у конкурентов она доступна вот уже пять лет, то на эту консоль мигрировала только в нынешнем году. Криминальная эпопея на десятки часов смачно разбавлена уникальными мини-играми, умеет в драму и юмор. Культовый статус серии не перешел в мейнстрим, однако у франшизы все еще только впереди. В каталоге есть еще две первые игры франшизы, которые познакомят с истоками серии.

Batman: Arkham Knight (85 баллов, 2015)

Супергеройский боевик предлагает геймерам прочувствовать, каково это — быть Бэтменом. В заключительной части приключений супергероя многие элементы доведены до совершенства. Обзорщики уверенно заявляли, что для прошедшего поколения это была одна из лучших игр, которая задала планку для разработчиков в этом жанре на последующие годы.





Resident Evil 7 (86 баллов, 2017)

Элементы хоррора в последней на данный момент номерной части Resident Evil достигли удивительных глубин погружения. Игра основывается на элементах, которые сделали оригинал великолепным, но в то же время допускает новый рискованный сдвиг в своем стиле. Геймерам он пришелся по душе.





Wasteland 3 (84 балла, 2020)

В каталоге Game Pass представлены все три итерации Wasteland. Свежая часть RPG умеет открываться для новых игроков, при этом сохраняя суть старой школы. И пускай это не революция в жанре или сеттинге постапокалипсиса, но для любителей франшизы это и не было определяющим фактором. Wasteland 3 предоставляет массу возможностей для формирования мира, принятия решений и страдания от их последствий.

Final Fantasy XV (83 балла, 2016)

Последняя номерная часть Final Fantasy не связана с предыдущими сериями. Игра успешно пережила перенос саги в современную эпоху. Она далека от идеала, но дарит незабываемые впечатления и эмоции от прохождения в плане как сюжета, так и геймплея.





No Man’s Sky (77 баллов, 2016)

Космическое приключение в открытом мире от Hello Games пережило черед скандалов и разочарований сразу после его выхода. Но, надо отдать должное разработчикам, спустя столько лет No Man’s Sky сумели починить и довели до выполнения те обещания, которые были даны перед релизом. Игра выглядит впечатляющее, обзавелась рядом геймплейных улучшений и мультиплеером, что значительно улучшило опыт путешествия в процедурно генерируемой вселенной.





Fable II (2008)

Первая и третья игры этой серии также доступны по обратной совместимости в каталоге Game Pass. Вторая же часть Fable может похвастаться отличной «боевкой» и атмосферой, умной системой опыта и разнообразием контента. Ситуация с социальными аспектами и элементами песочницы похуже, но это не отменяет классического статуса конкретно этой игры и франшизы в целом.





Игры в каталоге Game Pass навсегда?

Microsoft активно продвигает Game Pass. Сервис является крайне важным для Xbox, а потому за регулярной пополняемостью каталога следят, разбавляют его как относительно свежими хорошими релизами, так и мелочовкой до кучи. Также периодически из каталога изымаются те или иные игры. Об этом предупреждают заранее, так что у геймеров остается от двух недель до месяца на то, чтобы пройти тайтл, который в будущем перестанет быть доступен по подписке.

На какое время игру добавляют в Game Pass, не знает никто, кроме разве что самой Microsoft и разработчиков игры, между которыми и заключается сделка о добавлении в каталог. Условия таких сделок простому смертному неизвестны.

Так, например, до мая 2020 года в сервисе была доступна GTA V. После того как Rockstar забрала ее из каталога, на смену пришла Red Dead Redemption 2. А она, к слову, была доступна в Game Pass совсем недолго — только четыре месяца. Это вызывало негативную реакцию среди геймеров. Кому-то такой срок показался достаточно коротким: мол, игра должна быть в каталоге минимум год. Но кому-то оказалось достаточно и четырех месяцев, чтобы пройти игру до конца.

Так что, подписываясь на Game Pass, надо четко понимать, что каталог не будет подстраиваться под вашу загруженность на работе, отпуска и выходные. Сервис предоставляется «как есть». Нравится? Платишь пару месяцев. Пропала интересующая игра, а замены не понравились? Перестаешь платить.

Какие игры EA Play доступны в магазине?

Осенью Microsoft заключила крупную сделку с издательством Electronic Arts, и теперь все игры из подписочного сервиса EA Play доступны в каталоге Game Pass без доплаты. А это не только прошлогодние версии спортивных симуляторов (NBA Live, NHL, UFC, Madden NFL, FIFA), но и все части Dead Space, Dragon Age, Mass Effect, Titanfall, Battlefield и так далее. Когда и как они покинут Game Pass, неизвестно. Но нет сомнений в том, что игры сторонних разработчиков со временем из Game Pass все-таки исчезают.

А вот каждый новый тайтл от внутренних студий Microsoft будет появляться в Game Pass в день релиза — и, скорее всего, оставаться в каталоге насовсем.

Microsoft купила Bethesda. Почему игр нет в Game Pass?

Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media еще в сентябре этого года. Холдинг владеет Bethesda и id Software, а также кучей других игровых студий, которые выпускают классные одиночные игры.

Тодд Говард уже заявил, что все новые игры его компании с первого дня будут выходить в Game Pass. А что со старыми? Почему Wolfenstein II в этом году ушла из каталога и не вернулась? Дело в том, что сделка по поглощению ZeniMax Media будет закрыта только в 2021 году: слишком много бюрократии вокруг покупок на миллиарды долларов. А потому и соответствующие игры еще не принадлежат «майкам».

Подписка дает скидки?

Владельцам Game Pass на игры, которые находятся в каталоге, предоставляются скидки при покупке. Правда, не на все и не всегда. Если релиз игры состоялся менее 30 дней назад и она доступна по подписке Game Pass, то купить ее со скидкой не получится. Если релиз игры состоялся в период от 31 до 89 дней назад, то скидка будет составлять 10%, более 90 дней — 20%. Скидка на дополнения не зависит от даты их выхода — 10% будут как на старое дополнение, так и на самое свежее.

Новейшие технические возможности телевизора предлагают геймерам возможность насладиться играми в разрешении 4K до 120 кадров в секунду и обеспечивают поддержку HGiG. Благодаря технологии самосветящихся пикселей OLED-телевизоры LG отличаются превосходным качеством изображения, наполненного необыкновенно контрастными и естественными цветами, в то же время излучая на 50% меньше синего света, что обеспечивает комфорт для глаз за игрой.

Партнерский спецпроект . Реализован при поддержке СП «ПРАЙМЭРИ» ООО, УНП 101132766.

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