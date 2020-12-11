Источник материала: Хартия'97

Просчет режима: в Беларуси возникнет эффект парового котла 11.12.2020, 8:56

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Власти могут сильно пожалеть о своем решении закрыть наземную границу на выезд.

В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска . Власти уверяют, что мера предпринимается для «предотвращения распространения в стране COVID-19».

Однако большинство независимых экспертов не верят в «ковидную» причину закрытия границ и считают это политическим решеним. Вот только эффект от него будет обратным тому, что ожидают власти: в Беларуси возникнет эффект парового котла и нарастающее недовольство режимом может принять еще более масштабные формы.

С такой оценкой согласен и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик.

В комментарии udf.by Владимир Гончарик отметил, что в решении властей явно читается желание как-то препятствовать протестной активности, но закрытие границ только «добавит топлива в уровень недовольства».

«Власти в отношениях с обществом сделали ставку только на один инструмент – силовой. Думаю, они и дальше будут зажимать гайки, чтобы люди молчали. Но это неадекватная оценка ситуации, что таким образом можно вернуться к прежней Беларуси. Это решение скорее добавит топлива в уровень недовольства», – сказал Гончарик.

Он добавил:

«Закрывайте границы, но разве они могут защитить от санкций, которые принимаются извне, от недовольства людей?»

Гончарик не исключил, что решение властей может быть направлено и против трудовой миграции из Беларуси. Он обратил внимание на поездки Александра Лукашенко по больницам.

«Он понимает, что самый продвинутый и протестные электорат – это врачи. Лукашенко ездит не по школам, вузам, а именно по медицинским учреждениям. Это о чем-то говорит. Из страны уезжают лучшие и образованные – не только врачи, но и айтишники, и многие другие. Страна может многое потерять», – считает Гончарик.

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