Источник материала: Хартия'97

Народ поднялся и сплотился 11.12.2020, 8:45

1,765

архивное фото

"Наша Нива"

Белорусов уже ничто не сломает.

Вячеслав был аполитичным человеком до августовских событий. После пережитых травм от светошумовой гранаты он до сих пор проходит реабилитацию. Чтобы получить необходимую медицинскую помощь и не оказаться под следствием по ложным обвинениям, он вынужден был уехать из страны. Наблюдая за белорусами, которые продолжают отстаивать свои требования, он испытывает небывалое чувство гордости, и понимает, что все не зря, пишет august2020.info .

– На выборы я никогда не ходил. Не нарушил традицию и в этом году. Не верил, что в нашей стране может что-то измениться. Да и что уж там, судя по тому, как проходили выборы раньше, не думал, что народ так поднимется и уж тем более, что начнется насилие.

Вышли с девушкой прогуляться по городу вечером 10 августа. На тот момент интернета все еще не было. Мои друзья из Минска позвонили и рассказали, что происходило в столице и у нас в Новополоцке после выборов, поэтому был в курсе событий. Мы дошли до перекрестка Калинина, там на каждой стороне стояли люди и скандировали «Жыве Беларусь!», хлопали в ладоши. Решили пойти в сторону центральной площади и посмотреть, что происходит там. Народа было много для нашего города, все вели себя мирно. Двигаясь в сторону площади, заметили шеренгу силовиков, которые сказали нам: “Если вы хотите идти дальше, идите по дворам. На площадь вас никто не пустит, так как она перекрыта”.

Мы решили вернуться обратно на перекресток. Людей там стало еще больше. Дорогу перекрывали две машины ГАИ. Один из сотрудников крикнул: «Милиция с народом!», и все начали аплодировать. Было очень спокойная и мирная обстановка. И тут я увидел, что со стороны площади в нашу сторону идет та самая шеренга омоновцев.

Люди начали группироваться. Там было много знакомых, и я встал в сцепку с ними, чтобы оказывать сопротивление, если начнутся задержания. Силовики, не предупреждая, начали кидать светошумовые гранаты в место, где стояли люди, сотрудники ГАИ. Две из них прилетели мне под ноги. После второго удара понял, что не могу стоять на двух ногах, не было сил. На одной ноге начал отпрыгивать в сторону тротуара. Добравшись, лег на траву. Меня подобрали мимо пробегающие люди, занесли в подъезд и вызвали скорую.

Моя девушка стучала в двери квартир в подъезде, чтобы найти какие-нибудь бинты. Никто не открывал, и она начала дергать за ручки. В чью-то квартиру она буквально вломилась. Меня перевязали бинтами, и после мы ждали, когда приедет скорая. Врачи обработали все мои раны, сказали, что мне нужно оставаться в больнице.

На следующий день, 11 августа, ко мне пришел майор СК Юрий Алексеенок, опросил по поводу полученных травм. 12 числа он пришел и уже допрашивал меня как свидетеля в массовых беспорядках. Я отрицал массовые беспорядки, ведь ничего незаконного не происходило: люди просто стояли, не занимали проезжую часть, хлопали и кричали «Жыве Беларусь». Этим же вечером майор вернулся и забрал у меня телефон, чтобы выяснить, являюсь ли я организатором протеста. Обещал вернуть максимум через день. Все было оформлено под расписку, но телефона до сих пор нет. Следующий раз я позвонил майору после выписки из больницы. Оказалось, мое дело он передал другому следователю. В этот же день ко мне пришел участковый и принес протокол об участии в митинге. Я не согласился с тем, что там было написано.

После больницы я продолжил лечение дома. Все это время мне помогали волонтеры. Благодаря им, я съездил в Минск, в ЛОДЕ, где меня осмотрели врачи. Они же предложили реабилитацию в Латвии. Я уехал в начале сентября, здесь мне сделали операцию и достали осколок гранаты размером больше перепелиного яйца. В Беларуси его не заметили.

Народ поднялся и сплотился. Думаю, что больше молчать мы не будем после урока, который преподнес нам Грыгор'явіч. Уже ничего нас не сломает

На реабилитации мужчина должен был провести месяц, но из-за опасений, что его могут взять под стражу, решил остаться в Латвии. Сейчас он и его девушка находятся в лагере беженцев. Мужчина работал на «Нафтане» и руководство предприятия оплатило лишь часть больничного: время, когда Вячеслав лежал в больнице в Беларуси. Документы из Латвии Вячеслав высылал, но больничный ему закрыли с нарушениями. 2 октября мужчина принял окончательное решение не возвращаться домой и уволился.

Вячеслав очень благодарен волонтерам.

– В первое время с медикаментами помогали волонтеры проекта ИМЕНА, где работают очень душевные и добродушные люди. Мы до сих пор общаемся, они пытаются помочь мне морально и решить некоторые вопросы в Беларуси. Также была оказана помощь от фонда BY_HELP. Никто кроме них мне материальную помощь не оказывал. На Родине у меня осталось трое детей и каждые две недели адресная продуктовая помощь INeedHelpBy привозит моей семье продукты.

Белорусов поддерживают и за рубежом, но в Латвии помощи не так много. В лагере они получают около 3 евро в день. Люди не могут оказать ему финансовую поддержку, так как до получения статуса беженца Вячеслав не может открыть счет в банке. Мужчина ждет свою трудовую книжку, чтобы начать искать работу. Уже третий месяц он наблюдает за событиями в Беларуси со стороны и безмерно гордится белорусским народом.

- Народ поднялся и сплотился. Думаю, что больше молчать мы не будем после урока, который преподнес нам Грыгор'явіч. Уже ничего нас не сломает. А кто бы ни был президентом дальше, 26 лет ждать мы не будем.

P.S. Вячеслав писал две жалобы в прокуратуру: на майора Юрия Алексеенка за то, что тот оказывал на его давление, и на действие силовиков 10 августа. Ответы пришли, когда мужчина уже находился в Латвии. В них сказано, что все документы прикреплены к общему уголовному делу, но что это за дело, Вячеслав не знает по сей день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .