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Прогноз на 2021-й: «Будут договариваться до боя кремлевских курантов»

11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Салідарнасці» «Что дальше?» доктор экономических наук Борис Желиба рассказал, чего ждет от 2021 года.

Прогноз на 2021-й: «Будут договариваться до боя кремлевских курантов»

«Пока не разрешится политический кризис, вряд ли экономика способна начать рост»

– В этом году динамика в белорусской экономике отрицательная, вероятно, такой же она останется и в следующем году. Потому как нет никаких драйверов для того, чтобы переломить ситуацию.

Все идет в минус: начиная от финансового состояния конкретных предприятий и заканчивая ВВП в целом.

Мировой коронакризис продолжается, перспектив его окончания не видно. Спрос на белорусские товары даже со стороны России упал. Многие предприятия в долгах, их склады забиты продукцией – на некоторых на складах лежат несколько месячных выпусков.

До сих пор не урегулированы с Россией вопросы по ценам на нефть и газ на 2021 год. А они имеют колоссальное значение для белорусской экономики. Видимо, как обычно будут договариваться до боя кремлевских курантов в ночь с 31 декабря на 1 января.

Не разрешен политический кризис. Все больше людей присоединяется к забастовкам на ведущих предприятиях. За первые два неполных месяца осени за границу уехало в несколько раз больше человек, чем за весь прошлый год – в одну только Польшу 10 тысяч человек. Сотнями уезжают айтишники – это наверняка ударит по валютной выручке ПВТ.

Да и настроение у других категорий работников, мягко говоря, не самое лучшее. Это также скажется на эффективности работы предприятий.

В общем, ничего ободряющего для нашей экономики я не вижу. Пока не будет разрешен политический кризис, вряд ли она способна начать рост. И, конечно, я не вижу никаких оснований для реального роста доходов в ближайшее время.

«У нас ЗВР колеблются в районе $7-7,5 млрд. А выплатить в следующем году нужно будет не меньше $3 млрд.»

По мнению некоторых экспертов, Москва связывает с проведением конституционной реформы в Беларуси экономическую помощь нашей стране. Смогут ли белорусские власти обойтись без нее, если решат не принимать реальные изменения в Конституцию?

– Думаю, смогут обходиться без нее не более года, – сказал Желиба. – У нас золотовалютные резервы (ЗВР) колеблются в районе $7-7,5 млрд. А выплатить в следующем году нужно будет не меньше $3 млрд. То есть резервы практически обнулятся: в ЗВР свободной валюты не так много.

В нынешней ситуации без помощи России максимум по инерции протянем год, обнулив ЗВР. Но доводить до такой ситуации – значит обрушить курс белорусского рубля, увеличить инфляцию и прийти к другим катастрофическим явлениям для экономики.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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