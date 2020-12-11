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Лещеня: в Москве заметили снижение пророссийских настроений в Беларуси

11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня прокомментировал реакцию в околокремлевских кругах на результаты недавних социсследований.

Опрос Белорусской аналитической мастерской (БАМ) показал, что пророссийские настроения в нашей стране за последнее время заметно снизились. За пребывание в союзе с Россией в ноябре высказались 40% респондентов, тогда как в сентябре таких было 51,6%. Снижение числа сторонников союза с Россией, таким образом, составило 11,6%. Проевропейская же ориентация по сравнению с сентябрем напротив продемонстрировала рост: 33% в ноябре против 26,7% в сентябре.

«О тупиковой ситуации в белорусской политике России 8 декабря высказался Ф.А. Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член президиума Российского  совета по международным делам, – пишет Лещеня на Нашем мнении. – Полный перечень титулов Лукьянова здесь уместен по ряду причин.

В последнем номере редактируемого им журнала отмечается, что «Союзное государство с Россией для большинства белорусов не слишком привлекательно», а «очевидная потребность России состоит в том, чтобы сохранить Белоруссию как партнёра и доброго соседа – вне зависимости от характера политического режима и личностей лидеров». Пусть и в личном качестве, но в редакционный совет «России в глобальной политике» входит С.В. Лавров.

Важно, что итоги социологических исследований Г. Астапени о воздействии белорусского политического кризиса на отношение белорусов к России 1 декабря с.г. были размещены на интернет-портале Российского совета по международным делам. А здесь – еще ближе к власти. Министерство иностранных дел Российской Федерации является одним из учредителей совета. А в состав президиума совета  входят заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулов и заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента РФ Д.С.Песков.

Таким образом, в Москве найдены правильные читатели, которые способны осознать, что «…Россия, поддержав Александра Лукашенко, уменьшила свою популярность в белорусском обществе», – заключает Игорь Лещеня.

 
 
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Экс-посол Беларуси в Словакии прокомментировал реакцию в околокремлевских кругах на результаты недавних социсследований.
 
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