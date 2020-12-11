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Обложка дня. «Человек года» по версии Time
11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Знаменитый журнал назвал «человеком года» Джо Байдена и Камалу Харрис, сопроводив текст словами: «Это не только вопрос уходящего года, но и вопрос того, куда мы направляемся».
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Знаменитый журнал назвал «человеком года» Джо Байдена и Камалу Харрис, сопроводив текст словами: «Это не только вопрос уходящего года, но и вопрос того, куда мы...
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