При пожаре в квартире в Россонах спасли пенсионерку

Источник материала: ОНТ

Возгорание произошло в городском поселке Россоны. При пожаре в квартире спасли пенсионерку, пишет БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС вынесли из помещения хозяйку. Пенсионерку доставили в больницу.

Огонь повредил мебель в квартире, закоптил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

ФОТО: БЕЛТА

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