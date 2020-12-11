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При пожаре в квартире в Россонах спасли пенсионерку
Источник материала: ОНТ
Возгорание произошло в городском поселке Россоны. При пожаре в квартире спасли пенсионерку,
Прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС вынесли из помещения хозяйку. Пенсионерку доставили в больницу.
Огонь повредил мебель в квартире, закоптил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
ФОТО: БЕЛТА
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Возгорание произошло в городском поселке Россоны. При пожаре в квартире спасли пенсионерку, пишет БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС....
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