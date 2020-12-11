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При пожаре в квартире в Россонах спасли пенсионерку

11.12.2020 09:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

При пожаре в квартире в Россонах спасли пенсионерку

Возгорание произошло в городском поселке Россоны. При пожаре в квартире спасли пенсионерку, пишет БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС вынесли из помещения хозяйку. Пенсионерку доставили в больницу.

Огонь повредил мебель в квартире, закоптил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

ФОТО: БЕЛТА 

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Возгорание произошло в городском поселке Россоны. При пожаре в квартире спасли пенсионерку, пишет БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС....
 
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