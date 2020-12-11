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Протестующие пытались прорваться в здание правительства в Армении

11.12.2020 09:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протестующие пытались прорваться в здание правительства в Армении

Снова неспокойно в Ереване. Протестующие накануне пытались прорваться в здание правительства, чтобы встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

Они требовали его отставки, а также перекрывали движение. Между ними и силовиками началась потасовка. Полиция оцепила площадь и задержала несколько десятков оппозиционных активистов. Массовые протесты в Армении не утихают уже больше месяца, после подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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Снова неспокойно в Ереване. Протестующие накануне пытались прорваться в здание правительства, чтобы встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном. Они...
 
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