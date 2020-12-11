|
Протестующие пытались прорваться в здание правительства в Армении
Источник материала: ОНТ
Снова неспокойно в Ереване. Протестующие накануне пытались прорваться в здание правительства, чтобы встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.
Они требовали его отставки, а также перекрывали движение. Между ними и силовиками началась потасовка. Полиция оцепила площадь и задержала несколько десятков оппозиционных активистов. Массовые протесты в Армении не утихают уже больше месяца, после подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снова неспокойно в Ереване. Протестующие накануне пытались прорваться в здание правительства, чтобы встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном. Они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)