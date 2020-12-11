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ГАИ подготовила невидимые ловушки
Источник материала: Навiны
По информации Госавтоинспекции Минской области, на территории региона наблюдается рост ДТП: уже погиб 171 человек, 783 травмированы.
Как отмечается, основной причиной аварий является нарушение водителями Правил дорожного движения.
В ГАИ заявили, что они снижают скорость только там, где установлены датчики контроля совместно с информационными дорожными знаками «RADAR фотоконтроль».
В этой связи сегодня и на выходных в авто ДПС будут находиться датчики контроля скорости, которые будут использованы без предупреждающих знаков.
11-13 декабря такие машины-ловушки будут дежурить на дороге Р-23 Минск — Микашевичи.
Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как
Напомним, после
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По информации Госавтоинспекции Минской области, на территории региона наблюдается рост ДТП: уже погиб 171 человек, 783 травмированы.
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