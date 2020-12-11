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В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту
11.12.2020 09:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Легендарное немецкое качество в сочетании с сервисом, гарантией и выгодными условиями покупки. Примерно так можно описать специальную программу
1. Качественные авто с пробегом
В программе
2. Возраст не важен. Главное — идеальное состояние
Заводской программой
Основной критерий включения автомобиля в программу BMW Premium Selection — успешное прохождение комплексной диагностики с проверкой на 360°.
3. Возможность обменять свой автомобиль по программе TRADE-IN
Отличный вариант для обладателей автомобилей BMW, которые хотят попробовать новые модели от любимого производителя. Оценка авто занимает всего 1 час и предполагает следующие этапы.
Требования, предъявляемые к автомобилям в TRADE-IN
4. Диагностика по чек-листу у официального дилера
Автомобили проходят комплексную диагностику и подготовку по чек-листу BMW Premium Selection 360° Vehicle Check из 72 пунктов. Пройти ее можно исключительно на станции технического обслуживания BMW АВТОИДЕЯ.
Гарантия на автомобили с пробегом по программе BMW Premium Selection аналогична гарантии на новые авто по объему услуг. Минимальный срок гарантии — 12 месяцев. Межсервисный интервал — 12 000 км или 1 год — в зависимости от того, что наступает ранее.Гарантия — как на новые авто
Обязательное условие соблюдения гарантии — регулярное ТО на официальной дилерской станции BMW вне зависимости от ее локации. При этом можно продлевать срок гарантии до 6 лет с ограничением по пробегу до 200 000 км, приобретая пакеты продленной гарантии BMW Repair Inclusive.
6. Бесплатная сервисная поддержка и программа круглосуточной помощи на дороге
Бесплатная сервисная поддержка в автоцентре BMW АВТОИДЕЯ в течение 6 месяцев или 10 000 км пробега.
Каждый автомобиль, приобретенный по программе BMW Premium Selection, участвует в программе круглосуточной помощи на дороге BMW Roadside Assistance.
На каждый автомобиль оформляется сертификат BMW Premium Selection, где указана информация о гарантийном сроке.
7. Возможность приобрести авто в кредит или лизинг
Финансовые партнеры BMW АВТОИДЕЯ предлагают лизинг в белорусских рублях под 16% годовых сроком до 5 лет.
8. Тест-драйв, чтобы прочувствовать всю мощь
Для каждого автомобиля BMW Premium Selection предусмотрен
9. Легендарный бренд
Концерн BMW — один из ведущих мировых производителей автомобилей и мотоциклов премиум-класса, а вместе с тем еще и легендарный бренд с более чем столетней историей. Быть частью удивительного мира BMW — это ежедневное удовольствие от вождения, персональный подход и сервис мирового уровня.
10. Высококлассный сервис
Клиенты дилерского центра
Связаться со специалистом можно по номеру +375 29 607 11 77.
*Суммы указаны в евро, расчет производится в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты
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1. Качественные авто с пробегом
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