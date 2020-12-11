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В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту

11.12.2020 09:39 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Легендарное немецкое качество в сочетании с сервисом, гарантией и выгодными условиями покупки. Примерно так можно описать специальную программу BMW Premium Selection от официального дилера BMW и MINI в Беларуси. Главное преимущество программы — продажа автомобилей с пробегом, прошедших полную диагностику и подготовку в официальном дилерском центре. Мы собрали для вас 10 веских причин, чтобы стать счастливым владельцем BMW уже в этом году.

1. Качественные авто с пробегом

В программе BMW Premium Selection участвуют автомобили из автопарка служебных и тестовых авто дилерского центра BMW АВТОИДЕЯ. Дополняют парк и некоторые автомобили, принятые у клиентов по системе TRADE-IN.

В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту

В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту

2. Возраст не важен. Главное — идеальное состояние

Заводской программой BMW Premium Selection возраст и пробег автомобилей не ограничены. В автопарке BMW АВТОИДЕЯ находятся авто с минимальным пробегом от 2 000 до 20 000 км и не старше 2 лет.

Основной критерий включения автомобиля в программу BMW Premium Selection — успешное прохождение комплексной диагностики с проверкой на 360°.

3. Возможность обменять свой автомобиль по программе TRADE-IN

Отличный вариант для обладателей автомобилей BMW, которые хотят попробовать новые модели от любимого производителя. Оценка авто занимает всего 1 час и предполагает следующие этапы.

В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту


 

Требования, предъявляемые к автомобилям в TRADE-IN

  • BMW, MINI, другие марки автомобилей премиум-сегмента, автомобили иных импортных брендов (исключение: автомобили китайских и отечественных марок);
  • возраст автомобилей не старше 12 лет;
  • исключительно оригинальный пробег;
  • отсутствие серьезных ДТП;
  • чистая подтвержденная история (отсутствие повреждений в результате стихийных бедствий);
  • наличие полной сервисной истории.

    В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту

4. Диагностика по чек-листу у официального дилера

Автомобили проходят комплексную диагностику и подготовку по чек-листу BMW Premium Selection 360° Vehicle Check из 72 пунктов. Пройти ее можно исключительно на станции технического обслуживания BMW АВТОИДЕЯ.

1-й этап                               2-й этап
  • проверка истории автомобиля;
  • комплексная диагностика всех узлов и агрегатов;
  • проверка кузова на аварийность и дефекты лакокрасочного покрытия;
  • проверка салона на целостность и возможные эксплуатационные дефекты.
  • ремонт и устранение всех выявленных в ходе диагностики возможных неисправностей и дефектов;
  • плановое техническое обслуживание;
  • детейлинг кузова и салона.


5. Гарантия — как на новые авто

Гарантия на автомобили с пробегом по программе BMW Premium Selection аналогична гарантии на новые авто по объему услуг. Минимальный срок гарантии — 12 месяцев. Межсервисный интервал — 12 000 км или 1 год — в зависимости от того, что наступает ранее.Гарантия — как на новые авто

Обязательное условие соблюдения гарантии — регулярное ТО на официальной дилерской станции BMW вне зависимости от ее локации. При этом можно продлевать срок гарантии до 6 лет с ограничением по пробегу до 200 000 км, приобретая пакеты продленной гарантии BMW Repair Inclusive.

В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту

 

6. Бесплатная сервисная поддержка и программа круглосуточной помощи на дороге BMW Roadside Assistance

Бесплатная сервисная поддержка в автоцентре BMW АВТОИДЕЯ в течение 6 месяцев или 10 000 км пробега.

Каждый автомобиль, приобретенный по программе BMW Premium Selection, участвует в программе круглосуточной помощи на дороге BMW Roadside Assistance.

На каждый автомобиль оформляется сертификат BMW Premium Selection, где указана информация о гарантийном сроке.

7. Возможность приобрести авто в кредит или лизинг

Финансовые партнеры BMW АВТОИДЕЯ предлагают лизинг в белорусских рублях под 16% годовых сроком до 5 лет.

В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту

 

8. Тест-драйв, чтобы прочувствовать всю мощь

Для каждого автомобиля BMW Premium Selection предусмотрен тест-драйв по одному из двух маршрутов, специально разработанных для тестирования автомобилей.

9. Легендарный бренд

Концерн BMW — один из ведущих мировых производителей автомобилей и мотоциклов премиум-класса, а вместе с тем еще и легендарный бренд с более чем столетней историей. Быть частью удивительного мира BMW — это ежедневное удовольствие от вождения, персональный подход и сервис мирового уровня.

10. Высококлассный сервис

Клиенты дилерского центра BMW АВТОИДЕЯ получают все преимущества сотрудничества с официальным дилером.
На сайте автоцентра можно заказать звонок и записаться на тест-драйв.

Связаться со специалистом можно по номеру +375 29 607 11 77.

*Суммы указаны в евро, расчет производится в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты
 

 
 
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